Поляки разблокировали пункт пропуска "Медика - Шегини"

24 декабря в 09:30 польские забастовщики прекратили блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини". В настоящее время движение грузовиков через границу в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"По информации от пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме", - сообщили пограничники.

В Госпогранслужбе отметили, что пограничники совместно с работниками контрольных служб пытаются обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Напомним, вчера Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши сообщило, что протестующие решили по праздникам временно приостановить блокаду на пункте пропуска "Медика".

Данное решение было принято после того, как сегодня с проектировщиками на границе пообщался министр сельского хозяйства Чеслав Секерский.

2 или 3 января 2024 года поляки могут возобновить забастовку на границе. Один из организаторов забастовки Роман Кондрув заявил, что в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Шегини-Медика".