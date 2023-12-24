Поляки розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині"

24 грудня о 09:30 польські страйкарі припинили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині". Наразі рух вантажівок через кордон у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"За інформацією від прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", - повідомили прикордонники.

У Держприкордонслужбі зазначили, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб намагаються забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Нагадаємо, вчора Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі повідомило, що протестувальники вирішили на свята тимчасово призупинити блокаду на пункті пропуску "Медика".

Дане рішення було ухвалене після того, як сьогодні з проектувальниками на кордоні поспілкувався міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський.

2 або 3 січня 2024 року поляки можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Шегині-Медика".