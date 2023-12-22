Україна погодила з Польщею план розблокування кордону

22 грудня під час зустрічі заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем, чиновники узгодили план дій для розблокування кордону.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників", - йдеться в повідомленні.

Мінвідновлення підтримує бажання уряду Польщі сприяти розблокуванню кордону то готові працювати над рішеннями, які сприятимуть вільному руху експорту та імпорту через кордон.

Проте, у відомстві наголошують, що питання щодо внесення змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, тобто того самого "транспортного безвізу", яким найбільше невдоволені поляки, не обговорюється. У Європейській комісії також підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

Зазначається, що дана зустріч продовжить домовленості, які були досягнуті 20 грудня на рівні віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака.

Тоді Кубраков зауважив, що згідно з аналітичними даними, тих проблем, про які говорять протестувальники і через які вже 1,5 місяці блокують кордон, немає.

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Додамо, якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.