Кубраков заявив, що проблем, через які поляки блокують кордон, насправді немає

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Климчаком у Варшаві щоб вирішити питання заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За словами Кубракова, згідно з аналітичними даними, тих проблем, про які говорять протестувальники і через які вже 1,5 місяці блокують кордон, немає.

"Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать – проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає", - написав він.

Кубраков додав, що під час зустрічі з польською стороною було порушено питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на "Ягодин – Дорогуськ". Україна вже виконала цю умову польських превізників-страйкарів і реєстрація в окрему чергу розпочалася ще з понеділка.

Проте, це рішення жодним чином не вплинуло на позицію поляків і пункт пропуску далі заблоковано повністю. За добу з Ягодина виїхало лише 3 вантажівки.

З українського боку також було подовжено термін перебування вантажівок на іноземній реєстрації в Україні. Наразі він складає 60 діб замість 20.

"Дорогуськ-Ягодин": яка ситуація зараз

На знову заблокованому пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею в напрямку України відбувається пропуск лише кількох вантажівок за годину.

11 грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як пояснював заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це відбулося після збору даних про порушення умов протесту з боку поліції та протестувальників. Ішлося про непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

Перерва тривала лише тиждень – 18 грудня блокада почалася знову.

Після відмови голови польської гміни Дорогуська Войцеха Сави дати дозвіл на те, щоб розпочати новий протест, перевізники звернулися до суду. В результаті окружний суд у Любліні дозволив їм відновити страйки перед пунктом пропуску в Дорогуську.

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Додамо, якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.