Блокада кордону в Дорогуську може відновитися: польський суд дозволив протест

Окружний суд у Любліні дозволив польським перевізникам відновити протест перед пунктом пропуску в Дорогуську. Про це повідомляє Polskie Radio Lublin.

Голова гміни Дорогуськ Войцех Сава, який раніше заборонив проведення акції, зазначив, що ще не вирішив, чи буде оскаржувати цей вирок.

“У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення [...] Я вважаю, що це [відновлення протесту, – ред.] буде велика загроза безпеці”, – висловився чиновник.

Якщо він оскаржить рішення, справу передадуть до апеляційного суду в Любліні. Якщо ні, то перевізники зможуть відновити протест із понеділка, 18 грудня.

Страйк у Польщі: розблокування КПП Дорогуськ

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

11-го грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як пояснював заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це відбулося після збору даних про порушення умов протесту з боку поліції та протестувальників. Ішлося про непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

Рішення про заборону протесту ухвалив голова гміни Дорогуськ Войцех Сава, пославшись на загрозу майну в значних розмірах. Перевізники пообіцяли оскаржити такий крок у суді, що й зробили.