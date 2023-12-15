Блокада на кордоні з Польщею продовжується, проте є позитивні зрушення – ДПСУ

Польська сторона продовжує блокування руху українських вантажівок на трьох напрямках, проте спостерігається певна позитивна динаміка в розширенні пропуску на недавно розблокованому КПП "Ягодин".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

Він відзначив, що по ПП "Ягодин" спостерігається позитивна динаміка. Як відомо, цей пункт пропуску було розблоковано 11 грудня. З кожним днем потік вантажівок зростав, і протягом 14 грудня цей напрямок перетнуло більш ніж 1200 вантажівок в обидві сторони.

"Це, власне, практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває велика кількість транспортних засобів (1700 на території Польщі в бік України), але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки", - підсумував речник ДПСУ.

Найбільш напруженою ситуація залишається на кордоні з Польщею. Три напрямки - Рава-Руська, Краківець та Шегині - продовжують залишатися заблокованими через дії представників польських перевізників та фермерів.

За даними польських прикордонників, на ранок 15 грудня в чергах на цих трьох напрямках в бік України зафіксовано близько 2600 вантажівок. Найбільша кількість з них спостерігається перед пунктом пропуску "Шегині".

Страйки польських перевізників

Нагадаємо, 6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне". Перетнути кордон мав можливість лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Але пункти пропуску поступово розблоковуються. 4 грудня став доступний для проїзду пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", а 11 грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".