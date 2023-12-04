Станом на ранок 4 грудня у КПП "Угринів" на виїзді з України в Польщу прикордонники оформили 30 порожніх великовагових вантажівок.

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Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Як стало відомо з повідомлення, пропуск порожніх вантажівок розпочався в 01:00 за київським часом.

Заїзд вантажівок у КПП "Угринів-Долгобичув" відбувається у порядку загальної черги. Планується, що пропускна здатність пункту пропуску складатиме понад 100 вантажівок на добу.

Нагадаємо, початок оформлення вантажівок став можливим після того, як Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України змогло домовитися з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством. В результаті цього вдалося відкрити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Угринів – Долгобичув". Даний КПП раніше працював лише для легкового транспорту та автобусів, але тепер ним зможуть користуватися і вантажівки.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки. Фото: Державна прикордонна служба України У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки. Фото: Державна прикордонна служба України У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки. Фото: Державна прикордонна служба України У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки. Фото: Державна прикордонна служба України У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки. Фото: Державна прикордонна служба України У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки. Фото: Державна прикордонна служба України

Як зазначають в ДПС, відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон.

За словами посла України в Польщі Василя Зварича, тривають переговори між урядами двох країн, і знайдено певні точки дотику і компромісу.

"Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест", - зауважив Зварич.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники блокують акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Вони вимагають повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Як повідомляє Укрінформ, на кінець минулого тижня на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну стояло близько 2100 вантажівок. Зазначимо, що в черзі на кордоні померло вже два водія.

Чому важливо організувати рух порожніх вантажівок з України

Під час свого страйку поляки пообіцяли пропускати лише транспортні засоби з гуманітарною і військовою допомогою для України, тоді як інші вантажівки залишаються стояти по обидві сторони кордону протягом багатьох тижнів.

Українські перевізники висловлюють своє занепокоєння, оскільки на виїзд з України затримані сотні порожніх вантажівок. Деякі з цих транспортних засобів призначені для перевезення гуманітарної, медичної чи військової допомоги, яка є надзвичайно важливою для країни, що знаходиться в стані війни.