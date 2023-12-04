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У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки
Станом на ранок 4 грудня у КПП "Угринів" на виїзді з України в Польщу прикордонники оформили 30 порожніх великовагових вантажівок.
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Як стало відомо з повідомлення, пропуск порожніх вантажівок розпочався в 01:00 за київським часом.
Заїзд вантажівок у КПП "Угринів-Долгобичув" відбувається у порядку загальної черги. Планується, що пропускна здатність пункту пропуску складатиме понад 100 вантажівок на добу.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, початок оформлення вантажівок став можливим після того, як Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України змогло домовитися з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством. В результаті цього вдалося відкрити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Угринів – Долгобичув". Даний КПП раніше працював лише для легкового транспорту та автобусів, але тепер ним зможуть користуватися і вантажівки.
Як зазначають в ДПС, відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон.
За словами посла України в Польщі Василя Зварича, тривають переговори між урядами двох країн, і знайдено певні точки дотику і компромісу.
"Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест", - зауважив Зварич.
Страйк польських перевізників
З 6 листопада польські перевізники блокують акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Вони вимагають повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.
Як повідомляє Укрінформ, на кінець минулого тижня на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну стояло близько 2100 вантажівок. Зазначимо, що в черзі на кордоні померло вже два водія.
Чому важливо організувати рух порожніх вантажівок з України
Під час свого страйку поляки пообіцяли пропускати лише транспортні засоби з гуманітарною і військовою допомогою для України, тоді як інші вантажівки залишаються стояти по обидві сторони кордону протягом багатьох тижнів.
Українські перевізники висловлюють своє занепокоєння, оскільки на виїзд з України затримані сотні порожніх вантажівок. Деякі з цих транспортних засобів призначені для перевезення гуманітарної, медичної чи військової допомоги, яка є надзвичайно важливою для країни, що знаходиться в стані війни.