КПП "Угринів-Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок з України до Польщі

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України змогло домовитися з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством, в результаті чого вдалося відкрити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Угринів – Долгобичув".

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

З 01:00 4 грудня з України до Польщі через даний КПП почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн.

Згідно з повідомленням, "Угринів – Долгобичув" - це пункт пропуску, який, зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів, але тепер ним зможуть користуватися і вантажівки.

"Відкриття “Угринів” є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави", – розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Згідно з повідомленням, вже завтра порожні вантажівки та цистерни можуть починати рух даним пунктом пропуску. При цьому, реєстрація в електронній черзі на перетин кордону не потрібна.

Зазначається, що пропускна здатність КПП складатиме понад 100 вантажівок на добу.

В чому важливість пропуску порожніх вантажівок

Зауважимо, що під час свого страйку, поляки пообіцяли пропускати лише авто з гуманітарною і військовою допомогою для України, решта вантажівок по обидва боки кордону стоять тижнями.

Українські перевізники обурюються, адже на виїзд з України стоять сотні порожні вантажівок, частина з яких їде саме по гуманітарну, медичну чи військову допомогу, які вкрай необхідні країні, що перебуває у стані війни.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький після тристоронніх переговорів між Україною, Польщею та Європейською Комісією повідомив, що через дану проблему Україна висловила Польщі пропозицію щодо відкриття додаткових пунктів пропуску, якими зможуть користуватися саме порожні вантажівки.

Які КПП заблокували поляки

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада почали блокувати роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Пізніше поляки заблокували КПП "Шегині-Медика".

Згодом з'явилася інформація, що польські страйкарі планують заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні з Україною – "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце".

Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною зараз у чергах стоять 2600 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.