Україна і Польща погодили кроки для розблокування кордону, а українські водії оголосили голодування

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де продовжується страйк польських перевізників.

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Про це повідомила пресслужба українського відомства.

Зазначається, що Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафаеля Вебера за головування Ядвіги Ємилевич, урядової уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку та за участі Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Про що домовились

Повідомляється, що сторони домовилися про:

Відкриття пункту пропуску “Угринів – Долгобичув” для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та “Краківець – Корчова”. Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” терміном в один місяць.

Як наголошують у Мінівідновленні, питання скасування чи змін до “транспортного безвізу”, на яких наполягають польські перевізники, не обговорювалось та не було на порядку денному.

Водночас, польські протестувальники наполягають на функціонування “Угринів – Долгобичув” та “Нижанковичі – Мальховіце” лише для транспорту на реєстрації ЄС.

"Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада", - зауважують в українському відомстві.

Разом з цим, Міністерство відновлення спільно з DG MOVE напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

"Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова)", - підкреслили в Мінвідновленні.

Українські водії на польському кордоні оголосили голодування

Українські водії на КПП "Корчова-Краківець" готові оголосити голодування через блокування польськими перевізниками кордону, пише Радіо Свобода.

За словами водія міжнародних перевезень Романа Власюка, близько двох сотень українських водіїв, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчова хотіли поспілкуватися з польськими протестувальниками, однак їх зупинила поліція.

"Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що по їхніх законах згромадження людей в такій кількості недозволено. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, "перцовками", – зазначив Власюк.

Він також розповів про учорашню домовленість, яка передбачала, що польські перевізники пропускатимуть сім авто на годину, однак вона працювала недовго.

Польський уряд висунув вимоги до України

Нагадаємо, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра України Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі "єЧерга" транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу принаймні на двох пунктах пропуску Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.

У польському уряді переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентність компаній, яким вони належать.

Тому Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

Раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Хоч на парламентських виборах у Польщі перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду. Реальна зміна уряду в Польщі очікується в середині грудня. Новим очільником уряду стане Дональд Туск.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.