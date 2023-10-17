Опозиція на чолі з Дональдом Туском сформує новий уряд в Польщі: що це означає для України

Національна виборча комісія Польщі підрахувала 100 % голосів на парламентських виборах. Лідерство здобула провладна партія"Право і справедливість", але їй не вистачить голосів для формування коаліції. Новий уряд формуватиме опозиція на чолі з колишнім прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Про це повідомляє Polska Agencja.

Зокрема, дані польської Національної виборчої комісії наступні:

партія Право і справедливість (PiS), керівна консервативна політсила Ярослава Качинського та польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького — 35,43%;

опозиційна ліберальна Громадянська платформа (KO), одним із лідерів якої є колишній прем'єр, ексголова Європейської Ради Дональд Туск — 30,66%;

коаліція центристських партій Третій шлях — 14,41%;

політичний союз лівих партій "Лівиця" (Lewica) — 8,60%;

альянс ультраправих євроскептичних сил "Конфедерація" (Konfederacja) — 7,16%.

Зазначається, що явка на виборах до Сейму становила 74,37%.

Новий уряд сформує опозиція

Як повідомляє RMF24, тепер "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" мають можливість утворити новий уряд.

Як пише Reuters, правляча партія «Право і справедливість» (PiS) хоч і отримала більшість голосів на недільних національних виборах, але не набрала більшості, тому ліберальна проєвропейська опозиція буде формувати уряд.

"Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" вже заявили, що готові сформувати коаліційний уряд і розпочнуть переговори після публікації офіційних результатів.

Президент Анджей Дуда, сказав перед голосуванням, що він доручить сформувати новий уряд партії-переможця, але PiS буде важко знайти союзників, оскільки Конфедерація, ймовірно, отримає занадто мало місць, щоб утворити коаліцію

Потенційно новий уряд сформує Дональд Туск, що матиме значні наслідки для європейської політики. Польща на чолі з PiS була головним оплотом правоконсервативного "бунту" проти леволіберального мейнстриму Єврокомісії та західноєвропейських еліт за всіма основними позиціями порядку денного - міграція, ЛГБТ, підпорядкування Брюсселю.

Окрему війну PiS вела із Німеччиною, вимагаючи від Берліна репарації за окупацію Польщі під час Другої світової війни.

Колишній голова Європейської ради Туск, безумовно, цю лінію не продовжуватиме, а почне відновлювати відносини з євроструктурами, що відповідно внутрішньо зміцнить Євросоюз.

Хоча не слід забувати, що президентом Польщі до 2025 року залишається представник PiS Дуда. І він має право накладати вето на закони, які приймає Сейм, для подолання якого в опозиції голосів не вистачить.

Наслідки для України

Щодо України, за загальнопоширеною думкою серед експертів є те, що з Туском у Києва відносини будуть кращими, ніж із нинішнім урядом, який заборонив імпорт української пшениці та зробив багато різких заяв на адресу України та особисто Зеленського.

Що стосується ставлення до війни в Україні, то, як очікується, Туск та його партія орієнтуватимуться у цьому питанні на позицію ЄС та країн Заходу – США, Німеччини та Франції, і менше заявлятимуть про "особливу" роль Польщі у підтримці України.

Але, Туск навряд чи зможе ігнорувати вимоги лобістів щодо подальшого обмеження імпорту українського продовольства та інших подібних кроків. До слова, за списком партії Туска до Сейму проходить лідер профспілки фермерів "Агроунія" Колодзейчак, який був одним із ініціаторів протестів проти ввезення зерна з України.

Погіршення відносин між Україною та Польшею

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи "зернову кризу", порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших, та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.

На фоні погіршення польсько-українських відносин через імпорт української агропродукції, у Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України та українських біженців.

Раніше польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.