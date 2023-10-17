Оппозиция во главе с Дональдом Туском сформирует новое правительство в Польше: что это значит для Украины

Национальная избирательная комиссия Польши подсчитала 100% голосов на парламентских выборах. Лидерство получила провластная партия "Право и справедливость", но ей не хватит голосов для формирования коалиции. Новое правительство будет формировать оппозиция во главе с бывшим премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом сообщает Polska Agencja.

В частности, данные польской Национальной избирательной комиссии следующие:

партия Право и справедливость (PiS), руководящая консервативная политсила Ярослава Качиньского и польского премьер-министра Матеуша Моравецкого - 35,43%;

оппозиционная либеральная Гражданская платформа (KO), одним из лидеров которой является бывший премьер, экс-председатель Европейского Совета Дональд Туск – 30,66%;

коалиция центристских партий Третий путь - 14,41%;

политический союз левых партий "Левица" (Lewica) - 8,60%;

альянс ультраправых евроскептических сил "Конфедерация" (Konfederacja) - 7,16%.

Отмечается, что явка на выборах в Сейма составила 74,37%.

Новое правительство сформирует оппозиция

Как сообщает RMF24, теперь "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" имеют возможность создать новое правительство.

Как пишет Reuters, правящая партия «Право и справедливость» (PiS) хоть и получила большинство голосов на воскресных национальных выборах, но не набрала большинства, поэтому либеральная оппозиция будет формировать правительство.

"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливица" уже заявили, что готовы сформировать коалиционное правительство и начнут переговоры после публикации официальных результатов.

Президент Анджей Дуда сказал перед голосованием, что он поручит сформировать новое правительство партии-победителю, но PiS будет трудно найти союзников, поскольку Конфедерация, вероятно, получит слишком мало мест, чтобы создать коалицию.

Потенциально новое правительство сформирует Дональд Туск, что чревато значительными последствиями для европейской политики. Польша во главе с PiS была главным оплотом правоконсервативного "бунта" против леволиберального мейнстрима Еврокомиссии и западноевропейских элит по всем основным позициям повестки дня - миграция, ЛГБТ, подчинение Брюсселю.

Отдельную войну PiS вела с Германией, требуя от Берлина репарации за оккупацию Польши во время Второй мировой войны.

Бывший глава Европейского совета Туск, безусловно, эту линию не будет продолжать, а станет возобновлять отношения с евроструктурами, что соответственно внутренне укрепит Евросоюз.

Хотя не следует забывать, что президентом Польши до 2025 года остается представитель PiS Дуда. И он имеет право налагать вето на законы, принимаемые Сеймом, для преодоления которого у оппозиции голосов не хватит.

Последствия для Украины

Что касается Украины, то, по общераспространенному мнению среди экспертов, с Туском у Киева отношения будут лучше, чем с нынешним правительством, которое запретило импорт украинской пшеницы и сделало много резких заявлений в адрес Украины и лично Зеленского.

Что касается отношения к войне в Украине, то, как ожидается, Туск и его партия будут ориентироваться в этом вопросе на позицию ЕС и стран Запада – США, Германии и Франции, и меньше будут заявлять об "особой" роли Польши в поддержке Украины.

Но Туск вряд ли сможет игнорировать требования лоббистов относительно дальнейшего ограничения импорта украинского продовольствия и других подобных шагов. К слову, по списку партии Туска в Сейма проходит лидер профсоюза фермеров "Агроуния" Колодзейчак, являвшийся одним из инициаторов протестов против ввоза зерна из Украины.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может увлечь за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

На фоне ухудшения польско-украинских отношений из-за импорта украинской агропродукции, в Польше заговорили о возможном уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.