Предвыборный трюк. Конфликт Польши с Украиной разозлил ЕС

Конфронтационное поведение Варшавы относительно Киева может быть предвыборным трюком, но это разозлило европейских чиновников на всем континенте, поскольку на этой неделе Польша – до сих пор самый верный союзник Киева на континенте, объявила, что перестанет присылать оружие своему соседу. Спор поднял важные вопросы относительно единства Европы.

Об этом пишет CNN .

Этот шаг был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Варшаву за то, что она продолжает запрещать импорт украинского зерна.

Такой политический театр поднял ряд важных вопросов, важнейшим из которых было то, станет ли это моментом, когда твердое решение Европы против полномасштабного вторжения России наконец-то даст трещину.

Издание пишет, что национальные выборы в Польше состоятся 15 октября и согласно предварительным данным правящая партия "Право и справедливость" (PiS), может потерпеть поражение. В то же время сельское хозяйство невероятно важно для страны. Фермеры являются мотивированными политическими агентами, а граждане, как правило, заботятся о продовольственной безопасности, поэтому PiS потребует их голоса, чтобы остаться у власти.

CNN отмечает, что польское правительство захочет большей поддержки от населения, что вполне понятно. Однако этот спор вышел из-под контроля во вторник, когда Владимир Зеленский заявил на Генеральной ассамблее ООН, что "некоторые наши друзья в Европе, имитируют солидарность", а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующий день ответил, что Польша больше не будет передавать оружие Украине, потому что сейчас вооружается само".

В то же время, что ни один европейский чиновник серьезно не верит в резкое изменение политики поддержки Украины, особенно со стороны Польши.

"Это все выборы – блабла… Польша продолжит поставлять оружие Украине. Сколько нужно. У меня в этом нет никаких сомнений. Поляки жизненно заинтересованы в том, чтобы Украина выиграла эту войну, иначе они напрямую столкнутся со своим заклятым врагом", – сказал представитель НАТО .

Издание отмечает, что, несмотря на ожидания, что это весь шум, направленный на внутреннюю аудиторию, трудно переоценить уровень гнева на Польшу, поскольку Украина уже предложила стране решение по зерну.

CNN пишет, что этот тезис поддержали источники в НАТО, институтах ЕС и национальных столицах по всей Европе.

Почему ухудшились отношения между Зеленским и Дудой

Дуда заявил, что Варшава поддерживает Украину, но будет отстаивать свои собственные интересы и сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может потянуть за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

На фоне этого в Польше заговорили о возможном уменьшение поддержки Украины и украинских беженцев. С января 2024 года украинские беженцы в Польше могут перестать получать выплаты.

В то же время в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании Кремля, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в частности с Польшей.

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