Кризис обостряется: в Польше заговорили об уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев

На фоне ухудшения польско-украинских отношений из-за импорта украинской агропродукции, в Польше заговорили о возможном уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев.

Как сказал в интервью польскому изданию PAP польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сэнк, Польша будет поддерживать нашу страну в таких же объемах, если польское общество не будет против этого.

"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но для этого нужна поддержка польского народа в этом вопросе. Но если не будет поддержки со стороны поляков, правительству будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", – подчеркнул Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что польское правительство "неумолимо" в вопросе запрета экспорта украинской сельхозпродукции, учитывая интересы фермеров.

"Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине", – добавил Шинковский вель Сенк.

Отвечая на вопрос, станут ли аграрные вопросы разменной монетой при вступлении Украины в Евросоюз, польский министр заявил, что Украина должна выполнить четко определенные условия в ряде отраслей.

"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", – подчеркнул министр.

Как сообщает Bloomberg, с января 2024 года украинские беженцы в Польше могут перестать получать выплаты.

"Поддержка беженцев, которая включает отмену требований о проживании и предоставлении разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейной помощи, не будет продлена в следующем году", заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер в интервью телеканалу Polsat.

По словам Анны Шмидт, заместителя министра семьи и социальной политики, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на поддержку украинских семей.

Как пишет Bloomberg, если такое решение будет принято польским правительством, то, вероятно, это усилит и без того высокое напряжение между двумя соседними странами, после того как правящая в Польше партия "Право и справедливость" продолжила запрет импорта зерна из Украины, игнорируя решение Европейского Союз о прекращении эмбарго, поскольку она стремится заручиться поддержкой польских фермеров перед выборами 15 октября.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может потащить за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Напомним, что ранее в пятницу Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша, наиболее жестко требовавшая от ЕС оставить запрет и после 15 сентября, решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

В ответ на это Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и угрожает ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

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