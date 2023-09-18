Україна планує судитися з трьома країнами ЄС: що сталося

Три країни в односторонньому порядку вирішили продовжити заборону на імпорт агропродукції з України, попри рішення Єврокомосії скасувати ембарго. Тому Київ подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину.

Про це заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка сказав в інтерв’ю Politico.

Представник Мінекономіки зазначив, що дії трьох країн ЄС є виявом "повної недовіри до Єврокомісії".

"Протягом багатьох років Єврокомісія була організатором торговельних переговорів та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі. Системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності", - підкреслив Качка.

За його словами, важливо довести, що ці дії є юридично неправильними і тому Київ почне судові процеси.

Як повідомив Качка, Україна планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС.

Тоді як Словаччина лише продовжила попередню заборону ввезення чотирьох видів зерна з України, Польща на вихідних ввела додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина пішла ще далі і заборонила додатково 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Качка заявив, що якщо Варшава не скасує додаткові заборони, Україна вживе заходів у відповідь і заборонить імпорт фруктів і овочів з Польщі. Дії Угорщини з ігнорування вказівок Єврокомісії він назвав "дуже сміливими".

За словами торгового представника України, ембарго на українські агропродукти не допоможе аграріям трьох країн і є помилковим. Він також відповів на заяву урядів в Будапешті та Варшаві про те, що вони діють, аби захистити своїх фермерів від сплеску українських продуктів.

"Ця аргументація помилкова. Заборона не вплине на ціни, тому що ціни є глобальними. Україна готова взяти на себе відповідальність за те, щоб наш експорт не створював цунамі в сусідніх країнах, і запровадити систему експортних ліцензій на зерно в реальному часі", -підкреслив Качка.

Імпорт зерна з України: продовження обмежень

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели цю заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Своєю чергою парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень на імпорт українського зерна. А уряд Румунії вирішив почекати від України план дій щодо запровадження ефективних заходів експортного контролю, який має запобігти деформації румунського ринку зернових.