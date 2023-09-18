Украина планирует судиться с тремя странами ЕС: что произошло

Три страны в одностороннем порядке решили продлить запрет на импорт агропродукции из Украины, несмотря на решение Еврокомосии отменить эмбарго. Поэтому Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию.

Об этом замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка сказал в интервью Politico.

Представитель Минэкономики отметил, что действия трех стран ЕС являются проявлением "полного недоверия к Еврокомиссии".

"В течение многих лет Еврокомиссия была организатором торговых переговоров и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы раньше работали на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", – подчеркнул Качка.

По его словам, важно доказать, что эти действия юридически неправильны и поэтому Киев начнет судебные процессы.

Как сообщил Качка, Украина планирует судиться со странами во Всемирной торговой организации, а не через собственное торговое соглашение с ЕС.

В то время как Словакия только продлила предварительный запрет на ввоз четырех видов зерна из Украины, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия пошла еще дальше и запретила дополнительно 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.

Качка заявил, что если Варшава не отменит дополнительные запреты, Украина примет ответные меры и запретит импорт фруктов и овощей из Польши. Действия Венгрии по игнорированию указаний Еврокомиссии он назвал "очень смелыми".

По словам торгового представителя Украины, эмбарго на украинские агропродукты не поможет аграриям трех стран и ошибочно. Он также ответил на заявление правительств в Будапеште и Варшаве о том, что они действуют для защиты своих фермеров от всплеска украинских продуктов.

"Эта аргументация ошибочна. Запрет не повлияет на цены, потому что цены глобальные. Украина готова взять на себя ответственность за то, чтобы наш экспорт не создавал цунами в соседних странах, и ввести систему экспортных лицензий на зерно в реальном времени", - подчеркнул Качка.

Импорт зерна из Украины: продление ограничений

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперь самостоятельно ввели этот запрет , объяснив это защитой своих фермеров.

В свою очередь парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений на импорт украинского зерна. А правительство Румынии решило подождать от Украины план действий по внедрению эффективных мер экспортного контроля, который должен предотвратить деформацию румынского рынка зерновых.