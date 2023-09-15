Румунія вирішила не поспішати з поверненням до національної заборони на ввезення українського зерна

Уряд Румунії очікує від України анонсованого Європейською комісією подання до кінця дня 18 вересня плану дій щодо запровадження ефективних заходів експортного контролю для запобігання викривлення румунського ринку зернових. Про це йдеться у його повідомленні.

"Водночас уряд висловлює жаль з приводу того, що не було знайдено європейське рішення для продовження обмежень на імпорт зерна з України - заходів, які просили країни-члени, яких стосувалося це рішення", - зазначено в ньому.

Як зазначають у румунському уряді, залежно від плану дій, який має представити українська сторона, він і ухвалить рішення щодо відповідних заходів щодо захисту румунських фермерів.

"Уряд Румунії перебуває у постійному контакті з Європейською комісією та українською стороною, щоб гарантувати, що новий механізм обмеження наслідків імпорту української продукції, запропонований Єврокомісією, запобігатиме викривленню ринків країн-членів ЄС, які були захищені превентивними заходами щодо обмеження імпорту з України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Польща та Угорщина, які найбільш жорстко вимагали від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішили відразу ж запровадити свої національні заборони на ввезення української агропродукції, причому угорська сторона список товарів, як і обіцяла, значно розширила.

Словаччина також збиралася повернутися до власних обмежувальних заходів щодо української сільськогосподарської продукції, хоч і без наміру їх розширити, проте про ухвалення офіційного рішення поки не повідомлялося. Болгарія ж від ідеї продовження заборони відмовилася.

Решта 22 країн ЄС також виступили проти її продовження. Український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 15 вересня заявив, що Україна дасть "цивілізовану" відповідь, якщо країни-сусіди повернуться до "не по-сусідськи" обмежувальних заходів щодо української агропродукції.