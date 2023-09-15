Румыния решила не спешить с возврату к национальному запрету на ввоз украинского зерна

Правительство Румынии ожидает от Украины анонсированного Европейской комиссией представления до конца дня 18 сентября плана действий по введению эффективных мер экспортного контроля для предотвращения искажения румынского рынка зерновых. Об этом говорится в его сообщении.

"В то же время правительство выражает сожаление по поводу того, что не было найдено европейское решение для продления ограничений на импорт зерна из Украины - меры, которую просили страны-члены, затронутые этим решением", - указано в нем.

Как отмечают в румынском правительстве, в зависимости от плана действий, который должна представить украинская сторона, оно и примет решение о соответствующих мерах по защите румынских фермеров.

"Правительство Румынии находится в постоянном контакте с Европейской комиссией и украинской стороной, чтобы гарантировать, что новый механизм ограничения последствий импорта украинской продукции, предложенный Еврокомиссией, предотвратит искажения рынков стран-членов ЕС, которые были защищены превентивными мерами по ограничению импорта из Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в пятницу Еврокомиссия решила не продлевать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Он был введен 2 мая взамен соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость же таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша и Венгрия, наиболее жестко требовавшие от ЕС оставить запрет в силе после 15 сентября, решили сразу же ввести свои национальные запреты на ввоз украинской агропродукции, причем венгерская сторона список товаров, как и обещала, значительно расширила.

Словакия также собиралась вернуться к собственным ограничительным мерам в отношении украинской сельхопродукции без намерения их расширить, однако о принятии официального решения пока не сообщалось. Болгария же от идеи продления запрета отказалась.

Все остальные 22 страны ЕС также выступили против его продления. Украинский же президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 15 сентября заявил, что Украина предпримет "цивилизованный" ответ, если страны-соседи вернутся к "не по-соседски" запретительным мерам в отношении украинской агропродукции.