Импорт украинского зерна в ЕС будут блокировать и в будущем: какие альтернативы у отечественного бизнеса

Сельхозпроизводители Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии считают проблемой дешевое украинское зерно, перевозимое через страны ЕС из-за блокады россиянами черноморской торговли. Несмотря на критику Еврокомиссии, эти страны заявили о намерении продолжить запрет на его импорт после 15 сентября, в то время как Украина угрожает обжаловать их решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Позиция Украины в этом торговом споре выглядит слабой, поэтому редакция Delo.ua решила узнать у экспертов альтернативные пути для оживления торговли с Евросоюзом.

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Весной 2023 года Польша, Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия решили самостоятельно приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после акций протеста местных фермеров против беспошлинного импорта зерна, который якобы "перебивает" им доходы от торговли сельхозкультурами.

Еврокомиссия раскритиковала такие действия, назвав неприемлемыми односторонние торговые ограничения государств-членов ЕС, однако импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в эти страны был запрещен до 15 сентября 2023 года. Важно отметить, что транзит продовольствия через эти страны остался разрешенным , однако украинские экспортеры жалуются на его существенное усложнение и падение объемов торговли зерном.

По состоянию на 13 сентября пять восточноевропейских стран заявили о готовности ввести запрет на импорт украинского зерна, а еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предложил Украине согласиться с этим торговым ограничением. Украине в качестве альтернативы обещают увеличение транзитных возможностей так называемыми коридорами солидарности.

Украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым, а премьер Денис Шмигаль заявил о планах обратиться в арбитраж ВТО в случае продления запрета на импорт украинского продовольствия.

Какие претензии у соседей к зерну из Украины?

Восточноевропейские фермеры видят проблему в украинском зерне, ввозимом в ЕС без пошлины. Благодаря этому дешевое зерно из Украины имеет спрос в Европе и заставляет местных фермеров подстраиваться под изменившиеся цены.

Например, польские аграрии больше всего жалуются на оседание значительной части транзитного украинского зерна в Польше , хотя оно должно переправляться в третьи страны. Местные фермеры теряют доходы из-за избытка зерна на рынке, поскольку за время войны в Украине локальные цены на него сократились на треть - с $350/тонна до $230/тонна, а в некоторых районах и до $185-205/тонна.

Их протесты не остались без внимания – для поддержки восточноевропейских сельхозпроизводителей Еврокомиссия в марте 2023 года постановила выделить €56 млн, а также одобрила дополнительное финансирование в виде грантов для польских фермеров на €126 млн.

Помимо запрета на импорт украинской агропродукции соседние страны существенно усложнили транзит украинского зерна , поясняет член логистического комитета Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и основатель транспортно-логистической компании "Вантаж+" Юрий Щуклин. Для этого они внесли изменения в требования к сопровождению, отслеживанию и конвоированию украинских зерновых грузов, а также установили заведомо нереальные сроки его доставки на границы третьих стран.

Действительно, на рынке были случаи, когда транзитный груз через Польшу "превращался" в импортный после пересечения границы. К примеру, партия украинского зерна в страны Балтии растаможивалась в Польше, первой стране по маршруту своего движения, и за ее пределы уже не выезжала. Это не противоречит законодательству ЕС, согласно которому груз можно растаможить в первой же транзитной стране и дальше его перемещение не контролируется. Однако, именно подобные манипуляции раздражают соседей Украины и являются причиной введения торговых ограничений.

Для решения этого вопроса эксперт предлагает сторонам-участникам договориться о подписании транзитных экспортно-импортных контрактов при торговле зерном . В нем все участники логистической цепочки обязуются соблюдать условия контракта – порт обещает принять указанный груз, перевозчик – доставить его с оговоренными условиями, а перевалочная компания будет гарантировать отправку в порт, а не на локальный внутренний рынок.

Для решения проблемы транзита все данные по таким контрактам должны собираться в единой информационной системе, где отображалась бы статистика сделок, фактические перемещения грузов и уровень загрузки инфраструктуры восточноевропейских стран. Их власти должны иметь доступ к этой системе, чтобы "отсекать" украинское зерно в особо загруженных портах или элеваторах, если ими не могут пользоваться местные фермеры для вывоза собственного урожая.

Перспективы спора для Украины

Юрий Щуклин объясняет, что Украине не удастся полноценно экспортировать или перевозить зерно через границу с ЕС, пока ее западные соседи этого не захотят . У властей этих стран достаточно инструментов для блокирования или торможения украинского зерна, тем самым создающих убытки для украинских аграриев из-за простоя транспорта в очередях на границе.

При этом предпосылок для снятия запрета на импорт украинского зерна нет, поскольку в продолжении такой блокировки заинтересован многочисленный сегмент европейского бизнеса, который в будущем может организовать протесты местных фермеров вплоть до физической блокировки украинских зерновозов. Кроме того, медийный упор на угрозу со стороны украинского зерна будет позволять бизнесу и правительству этих стран получать дополнительные дотации от Еврокомиссии.

С другой стороны, кроме громких заявлений в СМИ эксперт не видит систематической работы украинских властей по разрешению торгового спора через ВТО. Если бы украинское руководство действительно ставило своей задачей арбитраж к торговой организации, оно бы уже направило в организацию предварительное консультативное обращение, где описало бы суть спора и обратилось за помощью в его разрешении.

Обращение Украины в ВТО вряд ли будет иметь значение для решения неотложных проблем зерновой торговли . Рассмотрение дела организацией может длиться годами, объясняет аналитик сельхозрынков трейдинговой компании Barva Invest Павел Хаустов, тогда как соседи Украины в любой момент могут ограничить ввоз агрокультур.

В качестве альтернативы разрешению спора через ВТО Юрий Щуклин предлагает решение через европейский бизнес. Его суть в том, что еще до войны украинское зерно было широко представлено на европейских рынках, где имело своих потребителей и спрос со стороны перерабатывающих предприятий. Соответственно, лучшим выходом было бы обратиться к европейскому бизнесу, который лоббировал бы важность доступа зерна с Украины на европейские рынки перед восточноевропейскими правительствами и бизнесом.

Поэтому украинские власти уже сейчас должны проводить расчеты и подбирать аргументы для убеждения европейских партнеров, отметил эксперт.

Какое будущее у украинского транзита зерна?

Павел Хаустов приводит данные аналитики Barva Invest, согласно которой в сезоне 2023/2024 маркетингового года (МГ, с июля по июнь) Украина сохраняет значительный экспортный потенциал на уровне 58,2 млн. тонн (4,8 млн. тонн в месяц), тогда как логистические возможности не позволяют вывозить готовый к отправке урожай. Из-за этого на внутреннем рынке страны сохраняется перенасыщение предложением - оно будет давить "вниз" на цены, даже если аграрии будут откладывать продажи. Кроме того, скоро начнет экспортироваться новый урожай кукурузы, сои, подсолнечника и продукты их переработки, и это оживление спроса и предложения будет дополнительно давить в сторону удешевления агропродукции.

У Украины есть значительные объемы сельхозпродукции на экспорт даже в условиях войны, но "провисает" логистика. Источник: аналитика Barva Invest

Эксперт подчеркивает, что пока показатели украинского аграрного экспорта выглядят довольно печально из-за остановки морского "зернового коридора" и постоянных обстрелов речной инфраструктуры Украины на Дунае. Однако, в августе наблюдалась определенная положительная динамика по объемам перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом по сравнению с июлем.

Украинская логистика в мае, июле и августе 2023 г. не смогла экспортировать среднемесячные объемы сельхозпродукции. Источник: аналитика Barva Invest

Следует учесть, что на рост автомобильных и железнодорожных перевозок существенно влияют сезонный и ценовой факторы - торговая активность, прежде всего, импортеров. Однако, в общем пропускная способность на границе постепенно растет и интенсифицируется .

У нас постоянно оптимизируется и улучшается логистика. Увеличивается пропускная способность на границе, идут постоянные процессы по усовершенствованию системы, улучшению малоэффективных звеньев. К примеру, Польша планирует перенос ветеринарного контроля из границы в порты, что будет способствовать сокращению простоев и увеличению оборачиваемости транспорта и, соответственно, удешевит логистику". Павел Хаустов аналитик с/х рынков Barva Invest

Юрий Щуклин объясняет, что даже в условиях войны украинский бизнес нашел возможность "прорываться" через соседние страны ЕС с транзитными грузами в третьи страны , в первую очередь путем решения проблемы перегрузки зерна в вагоны с европейской "узкой" колеей. До полномасштабной войны инфраструктуры для перегрузки у границ с ЕС просто не существовало, тогда как сейчас украинский агробизнес начал ее создавать за свой счет - подстраивать подъездные пути к европути, строить терминалы для перегрузки зерна в узкоколейные вагоны.

Именно этот транзит зерна в узколейных вагонах европейцы никак не могли остановить, это невыгодно им самим. И такой логистический путь начал развиваться, за последние недели это движение начало набирать обороты. Поэтому можно утверждать, что блокаду с транзитом через Польшу мы прорвали". Юрий Щуклин основатель "Вантаж+", член логистического комитета ЕБА

Таким образом, даже при условии продления запрета импорта после 15 сентября, у Украины в том или ином виде сохранится возможность транзита через границу с ЕС .

Проблемы с экспортом больше всего ударят по малому агробизнесу

Возможность транзита агропродукции в третьи страны не решает главный вопрос – низкие цены на зерно при дорогой логистике, отмечает Юрий Щуклин. К примеру, нынешняя себестоимость кукурузы составляет около $180/тонна, тогда как ее транзит через порт Констанцы стоит €120-130 евро/тонна ($168/тонна), а на рынках третьих стран за нее дают не намного дороже, чем на границе с Украиной.

Помимо низкой рентабельности внешней торговли зерном на украинских аграриев в значительной степени влияет невозможность прогнозировать доступ на рынок ЕС из-за отсутствия государственной политики по реальной поддержке агросектора .

Речь не о кредитах, дотациях или субсидиях на логистические расходы, как сейчас предлагают. Гораздо более действенной помощью, на мой взгляд, стало бы изменение действующих правил и политик в логистике. Сейчас, даже если и появляется логистический путь, через который производитель прорывается на рынок ЕС, вокруг него сразу появляется очень много желающих заработать на этом желании". Юрий Щуклин основатель "Вантаж+", член логистического комитета ЕБА

Таким образом, украинский аграрий в нынешних условиях вынужден выполнять свои основные функции, выращивая урожай. Однако зернотрейдеры перестали выполнять свою работу, перенеся собственные риски на агропроизводителя . Риски потери грузов при перевозке морем или железной дорогой тоже "сброшены" на агрария, он платит их через низкие цены на свою продукцию, повышенные ставки страхования или простой зерновозов в очередях на границе.

С другой стороны, переждать период низких цен не получится – украинские аграрии, которые планируют "придержать" урожай до лучших времен, заплатят больше за хранение. Сейчас многие производители активно расширяют зернохранилища: будут мобильные элеваторы, покупают полимерные "рукава", но растут и цены на элеваторные услуги.

"Владельцы элеваторов сегодня тоже решили заработать на бедах аграриев без собственных хранилищ, и уже подняли вдвое цены свои услуги. Пока что цены на "рукава" конкурентны, но я боюсь, что и они скоро подорожают не менее, чем вдвое. На аграрии стремятся заработать все, а чиновники этому не мешают, и даже в некоторых моментах к этому приобщаются", - отметил эксперт.

Таким образом, в нынешних условиях больше всего страдают мелкие фермеры с недиверсифицированным производством без собственных элеваторов и средств перевозки. Кроме того, крупные агрохолдинги с доступом к иностранному капиталу и транспортными компаниями перекрывают нулевую рентабельность зернового бизнеса большими доходами от логистики .

Поэтому их бизнес намного устойчивее, и в будущем можно прогнозировать долговременный тренд по "латифундизации" аграрного бизнеса и поглощению более слабых игроков. Возможно радикальное укрупнение зернового рынка и уменьшение количества активных участников на нем по аналогии с металлургической и энергетической отраслью, что негативно повлияет на цены и благосостояние потребителей.