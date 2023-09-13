Заборона на імпорт українського зерна. В Угорщині заявили про досягнення домовленості з трьома країнами

Угорщина домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про заборону імпорту українського зерна, якщо Єврокомісія не продовжить обмеження. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Reuters.

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Своєю чергою прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков перед початком засідання уряду заявив, що скасування заборони на імпорт продовольства з України було б бажаним. Це забезпечить, зокрема, зниження цін на основні продукти харчування.

"Давайте прояснимо – відновлення імпорту з України знизить ціни на основні продукти харчування, зменшить інфляцію, що допоможе малозабезпеченим людям, і збільшить надходження до бюджету від імпорту та експорту", – висловився він.

У вівторок, 12 вересня, комітет парламенту Болгарії з питань економічної політики та інновацій підтримав проєкт рішення про скасування заборони на ввезення деяких товарів із України після 15 вересня. Остаточне рішення має бути ухвалене на пленарному засіданні парламенту.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці обмеження діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати. При цьому в угорському уряді погрожують не лише зберегти, а й розширити обмеження, збільшивши список заборонених для імпорту товарів із чотирьох до 24 продуктів.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус говорив, що продовжити заборону на імпорт хочуть зробити всі пʼять країн.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України зазначало, що українська сторона вважає продовження торговельних обмежень після 15 вересня категорично неприйнятним. А премʼєр-міністр Денис Шмигаль анонсував звернення України до арбітражу Світової організації торгівлі в такому випадку.