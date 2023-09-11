Підпишуть "без вагань": Польща готує рішення про продовження заборони на імпорт українського зерна

Якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, Польща зробить це на своєму рівні цього тижня. Про це заявив міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда в ефірі "Польського радіо".

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За його словами, Єврокомісія рухається до рішення про скасування обмежень. Однак Польща не може дозволити, щоб українське зерно потрапляло до країни відразу після жнив.

"У пріоритеті польські фермери. Саме вони мають продавати польське зерно і отримувати за нього прийнятну ціну", – сказав Буда.

Чиновник пояснив, що до його повноважень входить видача відповідної постанови, і він блокуватиме імпорт українського продовольства до Польщі.

"Я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи суботу. Уже готується проект постанови. Ми будемо керуватися принципом продовольчої безпеки", – зазначив міністр.

При цьому він запевнив, що проблем із транзитом українського зерна немає і не буде.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці обмеження діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що так бажають зробити всі пʼять країн.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України зазначало, що українська сторона вважає продовження торговельних обмежень після 15 вересня категорично неприйнятним.

Тим часом в Угорщині погрожують не лише зберегти, а й розширити обмеження, збільшивши список заборонених для імпорту товарів із чотирьох до 24 продуктів.