Україна оскаржуватиме продовження заборони на імпорт українського зерна, яку введено в п'яти країнах Європейського Союзу. Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю Bloomberg.

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"Якщо Єврокомісія продовжить своє рішення щодо імпорту зерна з України, ми будемо скаржитися в арбітраж за нашою [торговельною] угодою", – сказав чиновник.

Як пише Bloomberg, Жовква виділив Польщу, яка разом із Угорщиною попередила, що самостійно продовжить обмеження в разі відсутності такого кроку з боку Єврокомісії.

За словами заступника голови ОП, якщо Варшава діятиме одноосібно, Єврокомісія повинна буде вжити юридичні заходи проти порушень єдиного ринку.

При цьому чиновник заявив, що де-факто відбувається блокада українського продовольства:

"Де-юре Польща не блокує транзит, але де-факто – були протести, збільшують час перевірки наших продуктів на кордоні. Де-факто це блокада".

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці обмеження діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що так бажають зробити всі пʼять країн.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України зазначало, що українська сторона вважає продовження торговельних обмежень після 15 вересня категорично неприйнятним.

Тим часом в Угорщині погрожують не лише зберегти, а й розширити обмеження, збільшивши список заборонених для імпорту товарів із чотирьох до 24 продуктів.