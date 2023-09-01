"Это блокада". Украина обжалует запрет на импорт зерна в ЕС в случае его продления, – ОП

Украина будет оспаривать продление запрета на импорт украинского зерна, который введен в пяти странах Европейского Союза. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

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"Если Еврокомиссия продолжит свое решение касательно импорта зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитраж по нашему [торговому] соглашению", – сказал чиновник.

Как пишет Bloomberg, Жовква выделил Польшу, которая вместе с Венгрией предупредила, что самостоятельно продлит ограничения в случае отсутствия такого шага со стороны Еврокомиссии.

По словам заместителя председателя ОП, если Варшава будет действовать единолично, Еврокомиссия должна будет принять юридические меры против нарушений единого рынка.

При этом чиновник заявил, что де-факто проходит блокада украинского продовольствия:

"Де-юре Польша не блокирует транзит, но де-факто – были протесты, они увеличивают время проверки наших продуктов на границе. Де-факто это блокада".

Импорт зерна из Украины: ограничения в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что так желают сделать все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отметило, что украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым.

Тем временем в Венгрии угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.