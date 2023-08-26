В Киеве ответили на намерение пяти стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна: что говорят

Киев считает намерение Польши, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября категорически неприемлемым.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Накануне Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года.

"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября пройдет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", - заявили в МИД.

Также Украина просит руководство Евросоюза и причастных стран, некоторые из которых получили усиленное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета, найти сбалансированное решение.

"Только в духе солидарности можно противодействовать вызовам, вызванным российской агрессией против Украины, укреплять Единый рынок ЕС", - добавили в министерстве.

Почему ЕС ограничивает поставки украинского зерна

Напомним, весной 2023 года польские фермеры начали выходить на протесты против поставок импорта украинского зерна. Они заявляли, что якобы "продукция из Украины повлекла за собой падение цен на зерновые". После длительных переговоров Польша, а затем ряд других государств-членов ЕС самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров.

Еврокомиссия сначала раскритиковала такие односторонние действия, но затем ввела запрет на уровне ЕС.

Польша и Словакия уже заявляли, что выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. В ответ на это Киев подчеркнул, что Украина категорически против этого и может применить зеркальные меры.

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