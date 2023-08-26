У Києві відповіли на намір п'яти країн ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна: що кажуть

Київ вважає намір Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт української агропродукції після 15 вересня категорично неприйнятним.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції", - заявили в МЗС.

Також Україна просить керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення.

"Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС", - додали у міністерстві.

Чому ЄС обмежує поставки українського зерна

Нагадаємо, весною 2023 року польські фермери почали виходити на протести проти поставок імпорту українського зерна. Вони заявляли, що буцімто "продукція з України спричинила падіння цін на зернові". Після тривалих переговорів Польща, а згодом низка інших держав-членів ЄС самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів.

Єврокомісія спочатку розкритикувала такі односторонні дії, але згодом запровадила заборону на рівні ЄС.

Польща та Словаччина вже заявляли, що виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. У відповідь на це Київ підкреслив, що Україна категорично проти цього і може застосувати дзеркальні заходи.

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