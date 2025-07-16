Українці віком старше 60 років зможуть служити в ЗСУ за контрактом: Рада ухвалила закон

16 липня Верховна Рада України прийняла закон про проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Мова йде про громадян віком старше 60 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Парламенту.

За ухвалення законопроєкту №13229 у другому читанні проголосували 306 народних обранців.

Громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі, за власним бажанням можуть бути повторно взяті на військовий облік у разі наявності письмової згоди командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

Новий закон надає можливість досвідченим фахівцям допомагати служити в ЗСУ на небойових і спеціалізованих посадах.

"Такі громадяни часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму, а також володіють багаторічним життєвим і унікальним професійним досвідом, який набули в різних сферах діяльності", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Термін контракту становить 1 рік, передбачено можливість продовження. Однак встановлюється випробувальний термін терміном два місяці. Контракт може бути припинено, якщо військовослужбовець його не пройшов або виявився службово не відповідним.

Нагадаємо, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.