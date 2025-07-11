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Мобілізованих ФОП звільнили від сплати податків: ДПС роз’яснила деталі

війна, ЗСУ, військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

У відомстві зауважують, що набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (Закон № 4505-ІХ).

Податки, які не сплачуватимуться: 

  • податок на доходи фізичних осіб, 
  • єдиний податок,
  • військовий збір,
  •  ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

В ДПС пояснюють, що звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Що робити ФОП: 

  • якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно; 
  • якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.

Як діятиме звільнення: 

ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані, то вони підлягають анулюванню.

Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом – його буде поновлено автоматично.

Також мобілізовані фізичні особи – підприємці/особи, які провадять незалежну професійну діяльність/члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в  Реєстрі, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.  

Крім того, за період мобілізації платника єдиного внеску або дії укладеного з такою особою контракту нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску.

Якщо ФОП має найманих працівників – він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації – без штрафів.

Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.

Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) – ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:

  • звітність – до 150 днів,
  • сплата – до 180 днів.

Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мали податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Аналітики підкреслюють, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.

Автор:
Світлана Манько