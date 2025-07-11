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Мобілізованих ФОП звільнили від сплати податків: ДПС роз’яснила деталі
Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.
У відомстві зауважують, що набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (Закон № 4505-ІХ).
Податки, які не сплачуватимуться:
- податок на доходи фізичних осіб,
- єдиний податок,
- військовий збір,
- ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.
В ДПС пояснюють, що звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
Що робити ФОП:
- якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;
- якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.
Як діятиме звільнення:
ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані, то вони підлягають анулюванню.
Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом – його буде поновлено автоматично.
Також мобілізовані фізичні особи – підприємці/особи, які провадять незалежну професійну діяльність/члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в Реєстрі, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.
Крім того, за період мобілізації платника єдиного внеску або дії укладеного з такою особою контракту нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску.
Якщо ФОП має найманих працівників – він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації – без штрафів.
Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.
Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) – ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:
- звітність – до 150 днів,
- сплата – до 180 днів.
Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мали податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Аналітики підкреслюють, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.