Мобилизованных ФЛП освободили от уплаты налогов: ГНС разъяснила детали

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

В ведомстве отмечают, что вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (Закон № 4505-ІХ).

Налоги, которые не будут уплачиваться:

налог на доходы физических лиц,

единый налог,

военный сбор,

ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

В ГНС объясняют, что увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Что делать ФЛП:

если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;

если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Как будет действовать увольнение:

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.

Если ФЛП был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту – он будет обновлен автоматически.

Также мобилизованные физические лица – предприниматели/лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность/члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной.

Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.

Если у ФЛП есть наемные работники – он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации – без штрафов.

Отчетность по ЕСВ подается ФЛП в течение 150 дней после демобилизации . также без штрафов и пеней.

Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) – ФЛП освобождается от ответственности, если исполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:

отчетность – до 150 дней,

уплата – до 180 дней .

В общей сложности 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имели налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора. Аналитики подчеркивают, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом вычислить невозможно.