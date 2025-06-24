В начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось

В январе 2025 г. в Украине наблюдался резкий всплеск предпринимательской активности после длительного простоя Единого государственного реестра. За январь-март 2025 года было зарегистрировано 56 826 новых ФЛП, что примерно на 20% больше, чем в четвертом квартале 2024 года (47 347). В то же время количество закрытых ФЛП выросло еще заметнее – с 71 975 в IV квартале 2024 года до 108 242 в первом квартале 2025 года, что составляет прирост более 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные youcontrol.

Аналитики отмечают, что после возобновления работы реестра в начале 2025-го эти отложенные регистрации и ликвидации массово реализовались, что и привело к аномально высоким показателям открытий и закрытий ФЛП в первом квартале.

Отраслевые лидеры

По данным аналитиков, больше всего новых предпринимателей традиционно появилось в сфере розничной торговли – 14 510 ФЛП в I кв. 2025 г. (в IV кв. 2024 г. было 13 490).

Второе место по количеству открытий занял сектор информационных технологий (ИТ): 8 586 новых ФЛП против 6 455 в предыдущем квартале.

На третьем месте – категория "Другие услуги" с показателем 7542 открытия (было 5736).

В первую пятерку также вошли транспорт и логистика (3578) и общепит (2895), за которыми следуют оптовая торговля (2692), образование (2608), реклама и маркетинг (1769), медицинские услуги (1745) и операции с недвижимостью (1 ).

"Большинство ведущих отраслей продемонстрировали рост количества новых ФЛП по сравнению с IV кварталом. Исключением стала оптовая торговля , где показатель несколько снизился (2692 против 2859 в последнем квартале 2024 года)", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что лидеры по открытиям во многом совпадают с лидерами за закрытиями. "Антирейтинг" возглавляет розничная торговля – в I кв. 2025 г. закрылись 32 726 ФЛП против 21 222 в предыдущем квартале. Это самый большой объем ликвидаций среди всех секторов.

Высокие показатели закрытий также в ИТ-секторе (17 242 закрытых ФЛП в I кв. 2025 против 14 040 в IV кв. 2024) и сфере других услуг (16 663 против 10 227). Далее по количеству следуют транспорт и логистика (9761 в I кв. 2025), оптовая торговля (4729), общепит (4225), реклама и маркетинг (2330), образовательные учреждения (2101), операции с недвижимостью (2043) и сельское хозяйство (1 ).

Предпринимательская активность по регионам

Самая высокая предпринимательская активность зафиксирована в столице: в Киеве за I кв. 2025 зарегистрировано 8 363 новых ФЛП (для сравнения, в IV кв. 2024 – 7 333). Среди областей лидером является Днепропетровская – 5 461 открытие за квартал, далее следуют

Львовская область(4 428),

Киевская область (4 310),

Одесская область (3 974),

Харьковская область (3771).

Первенство по количеству ликвидированных ФЛП содержит столица. В Киеве в I кв. 2025 год прекратили деятельность 14 212 ФЛПов . Среди областей больше всего закрытий зафиксировано в Харьковской (9830) и Днепропетровской (9306). Далее следуют Одесская область (8314), Львовская (7062) и Киевская (6879).

Гендерное распределение

В I квартале 2025 года доля женщин среди вновь зарегистрированных ФЛП составила 61,5% (34 896 из 56 826), что почти аналогично показателю предыдущего квартала (62,4%). Соответственно, на мужчин приходилось 38–39% новых предпринимателей.

Среди закрытых ФЛП гендерный баланс был ближе к паритету. Женщины составляли 52,7% от общей части прекращенных ФЛПов в I кв. 2025 (56 997 из 108 242), что несколько больше 51,8% в IV кв. 2024. Доля мужчин среди ликвидированных ФЛП соответственно колебалась в пределах 47–48%.

"Даже с поправкой на технические сбои, тенденция остается такой, что количество закрытых ФЛПов устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране. Несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов — полномасштабная война и экономичность. предпринимательства, что отражается в показателях практически всех регионов и отраслей", — заключают аналитики.

Отметим, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на новости об уменьшении количества ФЛП. Согласно его данным, с начала полномасштабной войны количество физических лиц-предпринимателей увеличилось на 178 815 человек. По состоянию на середину июня 2025 года в Украине насчитывается 2171191 ФЛП.

Гетманцев отметил, что всплеск закрытий ФЛП в начале года скорее связан с закрытием неработающих ФЛП, которым с 1 января возобновили обязанность уплаты ЕСВ.

"Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, ведь для них восстановились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен ВЗ от минимальной зарплаты на 2025 год — это 800 грн в месяц независимо от того, осуществляют они деятельность или нет. Поскольку такие ФЛП не ведут реальную деятельность, они принимают решение о закрытии, чтобы избежать нахождения".

Отметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛПов и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.