Через "Дія" уже зарегистрировались более 800 тысяч ФЛП в Украине

В Украине более 800 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП) уже успешно зарегистрировались через портал "Дія".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Он отметил, что процесс регистрации ФЛП занимает лишь несколько проверок в реестрах, после чего предприниматель получает свой статус всего за 2 секунды. Этот показатель делает "Дію" лидером в мире по скорости регистрации бизнеса.

"800 000+ зарегистрированных ФЛП через Дію. Полностью автоматически и без бюрократии. Всего несколько проверок в реестрах — и за 2 секунды вы уже предприниматель. Это самая быстрая регистрация бизнеса в мире", — написал Федоров.



Как открыть ФЛП в "Дії":

Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь на портале "Дія";

В списке услуг выберите пункт Создание бизнеса, Автоматическая регистрация ФЛП, Подать заявление;

Заполните онлайн-форму на получение услуги и удостоверьте заявление электронной подписью физического лица;

Заявление будет направлено в ЕГР для регистрации деятельности ФЛП онлайн без участия регистратора;

Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации ФЛП или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе Услуги (Заказные услуги). Уведомление о результате также поступит на электронную почту и кабинет гражданина в раздел "Обратите внимание".

Напомним, за 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Больше всего закрывали ФЛП в секторе розничной торговли и ИТ.