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Через "Дію" вже зареєструвалися понад 800 тисяч ФОПів в Україні

ФОП
Процес реєстрації ФОП займає лише кілька перевірок у реєстрах

В Україні понад 800 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів) вже успішно зареєструвалися через портал "Дія".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram. 

Він зазначив, що процес реєстрації ФОП займає лише кілька перевірок у реєстрах, після чого підприємець отримує свій статус всього за 2 секунди. Цей показник робить "Дію" лідером у світі за швидкістю реєстрації бізнесу.  

"800 000+ зареєстрованих ФОПів через Дію. Повністю автоматично та без бюрократії. Усього декілька перевірок у реєстрах — і за 2 секунди ви вже підприємець. Це найшвидша реєстрація бізнесу у світі", - написав Федоров.

Як відкрити ФОП у "Дії": 

  • Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі "Дія";
  • У переліку послуг виберіть пункт Створення бізнесу, Автоматична реєстрація ФОП, Подати заяву;
  • Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи;
  • Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора;
  • Якщо ви вибрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги (Замовлені послуги). Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу".

Нагадаємо, за 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ. 

Автор:
Тетяна Бесараб