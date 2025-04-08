Витяги з реєстрів і зміни до даних ФОП: повернуто три сервіси на порталі "Дія"

Портал “Дія” відновив надання трьох послуг для бізнесу, дозволяючи швидко оновлювати дані ФОП та отримувати офіційні витяги без зайвих витрат часу.

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Про це інформує пресслужба Мінцифри.

"Важливі сервіси для бізнесу та особистих справ знову на порталі "Дія". Повернули три суперкорисні послуги, щоб у кілька кліків, а не з паперами в черзі", - йдеться в повідомленні.

Які послуги знову доступні в "Дії"

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тепер отримати довідки про нерухомість стало простіше — можна отримати інформацію з кількох реєстрів за допомогою одного запиту.

Внесення змін до даних ФОП.

Оновлено контактні дані, ПІБ або місцезнаходження, а також можливість змінювати види економічної діяльності для ФОП без черг та паперової тяганини.

Витяг з Єдиного державного реєстру.

Тепер витяг про ФОП можна отримати безпосередньо на порталі.

Як отримати дані з реєстру нерухомості онлайн

Ця послуга дозволяє отримати довідку про об'єкт нерухомого майна. Вартість послуги становить 40 грн, але ціна може варіюватися залежно від обсягу наданої інформації.

Довідка включає дані з чотирьох реєстрів.

Державний реєстр прав на нерухоме майно;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр іпотек;

Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Щоб отримати довідку, знадобиться кваліфікований електронний підпис.

Внесення змін до даних ФОП

Змінити дані про ФОП онлайн у "Дії" можна без залучення державного реєстратора. Для цього є безкоштовний варіант функції — зміна контактної інформації або КВЕД.

За 230 грн адмінзбору можна оновити ПІБ або місце реєстрації. Однак для оновлення номера платника податків чи паспортних даних необхідно звернутися до ЦНАПу офлайн.

Як ФОПу отримати витяг з ЄДР

Ця послуга є платною і передбачає адміністративний збір у розмірі 110 грн. Щоб отримати витяг, потрібно:

Перейти на сторінку послуги та натискати "Отримати виписку". Авторизуватися (або зареєструватися) у кабінеті громадянина. Перевірити правильність особистих даних та оновити їх за потреби. Перевірити інформацію про ФОП. Якщо все вірно — здійснити оплату.

Витяг буде доступний протягом кількох хвилин після оплати. Завантажити його можна в розділі "Отримані документи" в особистому кабінеті на порталі "Дія".