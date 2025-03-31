Бронювання військовозобов’язаних: бізнес закликає оновити дані на порталі "Дія"

28 лютого 2025 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. До загальної кількості працівників тепер включаються ті, хто був призваний на військову службу після 18 травня 2024 року. Але ці зміни ще не відображені на вебпорталі “Дія”.

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Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що відсутність технічної можливості коректно відобразити загальну кількість військовозобов’язаних безпосередньо впливає на розмір квоти – кількість працівників, яких компанії можуть забронювати.

"Це особливо критично для підприємств, де мобілізовано вже понад 30% військовозобов’язаних. Така ситуація може негативно впливати на стабільність роботи бізнесу та ефективність виробничих процесів", - наголошують в ЄБА.

Тому бізнес просить доопрацювати цифрові рішення, які забезпечили б коректне відображення військовозобов’язаних на порталі "Дія", відповідно до чинного законодавства, враховуючи працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року.

В ЄБА зауважують, що покращення процесів бронювання допоможе підприємствам підтримувати та планувати свою діяльність, що матиме позитивний економічний ефект для держави.

Бізнес сподівається, що відповідні зміни вдасться втілити протягом найближчого часу, адже після 31 березня попередні статуси критичності підприємств втрачають свою актуальність.

"Тобто на бізнес очікує перезавантаження усього процесу бронювання. Саме тому наразі вкрай важливо доопрацювати систему таким чином, аби всі передбачені законом можливості, які стосуються процесу визначення критичних підприємств та бронювання, були доступні для користувачів", - підкреслюють в ЄБА.

Мобілізація та бронювання в Україні

З 1 березня в системі бронювання діють нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства.

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство мало підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Згодом Кабмін ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.

Нагадаємо, 28 лютого Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема переглянуті терміни перевірки відомостей про працівника під час його бронювання та зменшено строк для анулювання відстрочки.