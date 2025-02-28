Кабмін оновив порядок бронювання: які важливі зміни передбачено

28 лютого Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема переглянуті терміни перевірки відомостей про працівника під час його бронювання та зменшено строк для анулювання відстрочки.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Прийнято рішення внести зміни до постанови Кабміну №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Які зміни щодо бронювання передбачено?

Урядом запроваджено наступні зміни стосовно:

врахування у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18.05.2024;

незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання;

зменшення до 5 днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій;

запровадження місячного періоду для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За даними Мельничука, визначено завдання Пенсійному фонду та Мінцифри протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг щодо відповідності умовам стосовно розміру нарахованої заробітної плати військовозобов’язаних працівників за визначений період.

Мобілізація та бронювання в Україні

15 січня 2025 року, Верховна Рада України ухвалила закони № 12404 та № 12405 про чергове продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Вже завтра, 1 березня, в системі бронювання діятимуть нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства. Згідно з новим порядком бронювання, підприємство мало підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Згодом Кабмін ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.

Раніше, 7 лютого, повідомлялося про те, що медиків зніматимуть з "броні" для потреб ЗСУ. Це відбуватиметься на запит Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Керівники медзакладів подаватимуть заявки на розбронювання через "Дію".