Кабмін продовжив термін бронювання працівників до 31 березня

Уряд 25 лютого дозволив підприємствам, які ще не встигли підтвердити критичність та перебронювати працівників, зробити це до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Окрім того, підприємства, які оновили статус критичності, мають можливість бронювати працівників до 1 квітня без обов'язкової 72-годинної обробки даних, що значно пришвидшує процес.

Через труднощі, спричинені російськими кібератаками на початку року, було продовжено можливість подати документи на оновлення статусу критичності та перебронювати співробітників, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка -міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Бронювання залишається важливою складовою ефективної роботи економіки, оскільки аналітика свідчить, що хоча статус критичних підприємств мають лише 12%, саме вони в 2022-2023 роках забезпечили 67% доходів усіх підприємств країни, додала вона.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

Заяву на бронювання працівників можна подати лише через портал "Дія".

Усі дії тепер здійснюються виключно в електронному форматі. Важливо: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки необхідно скасувати попереднє бронювання.

Алгоритм бронювання:

Авторизуватися на порталі "Дія". Обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву". Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал "Дія".

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.

Про критичність підприємств

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом.

Два з них є обов’язковими:

середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);

стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015);

важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);

статус резидента Дія.City;

постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо). Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну). Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів). Отримати офіційне підтвердження.

Зауважимо, що з 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

Нагадаємо, що причиною для оновлення порядку бронювання стали результати аудиту, який раптово почали проводити в жовтні, закривши можливість для нових бронювань.