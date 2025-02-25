Медіакомпанії підтвердили свій статус критично важливих підприємств: про кого йдеться

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало низці українських телеканалів і деяким іншим медіа статус критично важливих підприємств. Це дозволяє їм бронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнного часу.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Які медіа отримали статус критичних

Згідно з наказами Мінкультури, виданими у січні та лютому, статус критично важливих підприємств підтверджено для низки медіакомпаній.

Серед них:

ТОВ "Ми-Україна", ТОВ "ТРК "НБМ" ("5 канал");

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України";

ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1");

ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "Телеканал "Прямий";

ПрАТ "Телеканал "Інтер";

ТОВ "ВД "Медіа-ДК" (New Voice);

ТОВ "МК ТРК" (ICTV);

ТОВ "Новий канал";

ТОВ "Телеканал СТБ";

ТОВ "УП медіа плюс" ("Українська правда").

Ці компанії відповідають критеріям критично важливих підприємств для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб Збройних сил і військових формувань в особливий період.

Також статус підтверджено:

Національній спілці журналістів України (НСЖУ);

УК "ТР "ЮТАР";

КП Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба";

ТОВ "Хмарочос медіа";

ТОВ "Старлайт рентал";

ТОВ "СЛМ онлайн медіа";

ТОВ "СЛМ новина";

ТОВ "Старлайт медіа";

ТОВ "Старлайт продакшн";

ТОВ "Старлайт діджитал";

ТОВ "ВІАНЕТ ІСТЕРН ЮРОП";

ТОВ "ОПР";

ТОВ "Телерадіокомпанія "ГОК";

"1+1 продакшин";

ТОВ "Граві-кіно";

Телерадіокомпанії "Стерх";

ТОВ "Телестудія "Служба інформації";

ТОВ "Національні інформаційні системи";

ТОВ "ТРК "Радіо-ЕРА";

КП "МТМ";

ТОВ "ТРК "Радіо кохання";

ТОВ "Голдберрі";

КП "ДМСТ".

В Україні запрацював новий порядок бронювання працівників

З 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

Бронювання здійснюватиметься за рішеннями Міністерства економіки за списками, поданими через портал "Дія" і погодженими Міністерством оборони.

Його строк не може перевищувати:

12 місяців - для підприємств та організацій, визнаних критично важливими для економіки та життєдіяльності населення; строк контракту на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг - для структур, визнаних критично важливими для потреб військових; строк самої мобілізації - для органів влади; строк контракту чи призначення - для міжнародних та неурядових організацій, членом або спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати можна до 50% від кількості військовозобов’язаних працівників, яка була на підприємстві станом на 18 травня 2024 року (або ж у разі збільшення там чисельності військовозобов’язаних працівників чи утворення підприємства вже після цієї дати - станом на дату подання списків).