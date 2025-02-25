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Медиакомпании подтвердили свой статус критически важных предприятий: о ком идет речь

Медиакомпании подтвердили свой статус критически важных предприятий: о ком идет речь
Статус критически важных предприятий подтвержден рядом медиакомпаний.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило ряду украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий. Это позволяет бронировать военнообязанных работников на период мобилизации и военного времени.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Какие медиа получили статус критических

Согласно приказам Минкультуры, изданным в январе и феврале, статус критически важных предприятий подтвержден рядом медиакомпаний.

Среди них:

  • ООО "Мы-Украина", ООО "ТРК "НБМ" ("5 канал");
  • ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
  • ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");
  • ООО "УНИАН ТВ", ООО "Телеканал "Прямой";
  • ЧАО "Телеканал "Интер";
  • ООО "ИД "Медиа-ДК" (New Voice);
  • ООО "МК ТРК" (ICTV);
  • ООО "Новый канал";
  • ООО "Телеканал СТБ";
  • ООО "УП медиа плюс" ("Украинская правда").

Эти компании отвечают критериям критически важных предприятий для экономики, жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей вооруженных сил и военных формирований в особый период.

Также статус подтвержден:

  • Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ);
  • УК "ТР "ЮТАР";
  • КП Каменского городского совета "Городская информационная служба";
  • ООО "Небоскреб медиа";
  • ООО "Старлайт рентал";
  • ООО "СЛМ онлайн медиа";
  • ООО "СЛМ новость";
  • ООО "Старлайт медиа";
  • ООО "Старлайт продакшн";
  • ООО "Старлайт диджитал";
  • ООО "ВИАНЕТ ИСТЕРН ЮРОП";
  • ООО "ОПР";
  • ООО "Телерадиокомпания "ГОК";
  • "1+1 продакшин";
  • ООО "Грави-кино";
  • Телерадиокомпании "Стерх";
  • ООО "Телестудия "Служба информации";
  • ООО "Национальные информационные системы";
  • ООО "ТРК "Радио-ЭРА";
  • КП "МТМ";
  • ООО "ТРК "Радио любви";
  • ООО "Голдберри";
  • КП "ДМСТ".

В Украине заработал новый порядок бронирования работников

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.

Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.

Его срок не может превышать:

  1. 12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;
  2. срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных;
  3. срок самой мобилизации – для органов власти;
  4. срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных   работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты —  по состоянию на дату представления списков).

Автор:
Ольга Опенько