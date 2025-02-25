- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Медиакомпании подтвердили свой статус критически важных предприятий: о ком идет речь
Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило ряду украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий. Это позволяет бронировать военнообязанных работников на период мобилизации и военного времени.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Какие медиа получили статус критических
Согласно приказам Минкультуры, изданным в январе и феврале, статус критически важных предприятий подтвержден рядом медиакомпаний.
Среди них:
- ООО "Мы-Украина", ООО "ТРК "НБМ" ("5 канал");
- ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
- ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");
- ООО "УНИАН ТВ", ООО "Телеканал "Прямой";
- ЧАО "Телеканал "Интер";
- ООО "ИД "Медиа-ДК" (New Voice);
- ООО "МК ТРК" (ICTV);
- ООО "Новый канал";
- ООО "Телеканал СТБ";
- ООО "УП медиа плюс" ("Украинская правда").
Эти компании отвечают критериям критически важных предприятий для экономики, жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей вооруженных сил и военных формирований в особый период.
Также статус подтвержден:
- Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ);
- УК "ТР "ЮТАР";
- КП Каменского городского совета "Городская информационная служба";
- ООО "Небоскреб медиа";
- ООО "Старлайт рентал";
- ООО "СЛМ онлайн медиа";
- ООО "СЛМ новость";
- ООО "Старлайт медиа";
- ООО "Старлайт продакшн";
- ООО "Старлайт диджитал";
- ООО "ВИАНЕТ ИСТЕРН ЮРОП";
- ООО "ОПР";
- ООО "Телерадиокомпания "ГОК";
- "1+1 продакшин";
- ООО "Грави-кино";
- Телерадиокомпании "Стерх";
- ООО "Телестудия "Служба информации";
- ООО "Национальные информационные системы";
- ООО "ТРК "Радио-ЭРА";
- КП "МТМ";
- ООО "ТРК "Радио любви";
- ООО "Голдберри";
- КП "ДМСТ".
В Украине заработал новый порядок бронирования работников
С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.
Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.
Его срок не может превышать:
- 12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;
- срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных;
- срок самой мобилизации – для органов власти;
- срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.
Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату представления списков).