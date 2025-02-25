Медиакомпании подтвердили свой статус критически важных предприятий: о ком идет речь

Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило ряду украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий. Это позволяет бронировать военнообязанных работников на период мобилизации и военного времени.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Какие медиа получили статус критических

Согласно приказам Минкультуры, изданным в январе и феврале, статус критически важных предприятий подтвержден рядом медиакомпаний.

Среди них:

ООО "Мы-Украина", ООО "ТРК "НБМ" ("5 канал");

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины";

ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");

ООО "УНИАН ТВ", ООО "Телеканал "Прямой";

ЧАО "Телеканал "Интер";

ООО "ИД "Медиа-ДК" (New Voice);

ООО "МК ТРК" (ICTV);

ООО "Новый канал";

ООО "Телеканал СТБ";

ООО "УП медиа плюс" ("Украинская правда").

Эти компании отвечают критериям критически важных предприятий для экономики, жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей вооруженных сил и военных формирований в особый период.

Также статус подтвержден:

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ);

УК "ТР "ЮТАР";

КП Каменского городского совета "Городская информационная служба";

ООО "Небоскреб медиа";

ООО "Старлайт рентал";

ООО "СЛМ онлайн медиа";

ООО "СЛМ новость";

ООО "Старлайт медиа";

ООО "Старлайт продакшн";

ООО "Старлайт диджитал";

ООО "ВИАНЕТ ИСТЕРН ЮРОП";

ООО "ОПР";

ООО "Телерадиокомпания "ГОК";

"1+1 продакшин";

ООО "Грави-кино";

Телерадиокомпании "Стерх";

ООО "Телестудия "Служба информации";

ООО "Национальные информационные системы";

ООО "ТРК "Радио-ЭРА";

КП "МТМ";

ООО "ТРК "Радио любви";

ООО "Голдберри";

КП "ДМСТ".

В Украине заработал новый порядок бронирования работников

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.

Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.

Его срок не может превышать:

12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения; срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных; срок самой мобилизации – для органов власти; срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату представления списков).