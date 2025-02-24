В Украине продлят срок бронирования сотрудников до 31 марта

Правительство планирует продлить срок получения субъектами хозяйствования статуса критичности и бронирования военнообязанных сотрудников до 31 марта 2025,

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на форуме "Украина. Год 2025", пишет "Интерфакс-Украина".

"В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой, более 20 дней к ним не было доступа, поэтому правительство на один месяц — до 31 марта продлит эту возможность, потому что из-за атаки врага система почти месяц не могла работать", — отметил Шмигаль.

По его словам, предприятия, которые подпадают под критерии критичности, смогут забронировать своих сотрудников.

Напомним, правительство постановлением №1489 от 24 декабря автоматически продлил на один месяц бронирование от мобилизации, действовавших по состоянию на 19 декабря (когда была осуществлена кибератака на госреестры), но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Отметим, что в январе Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года.

В Украине заработал новый порядок бронирования работников

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабмином от 22 и 29 ноября.

Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.

Его срок не может превышать:

12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения; срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных; срок самой мобилизации – для органов власти; срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату представления списков ).