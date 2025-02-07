У некоторых медиков заберут "бронь" и мобилизуют: детали

Медиков будут снимать с " брони " для нужд ВСУ. Это будет происходить по запросу Минобороны и Командования медицинских сил по потребностям в тех или иных специалистах-медиках. Руководители медучреждений будут подавать заявки на разбронирование через "Дію".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что механизм разбронирования медиков для нужд ВСУ министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обсудил с заместителем министра обороны Украины Сергеем Мельником и командующим Медицинскими силами ВСУ Анатолием Казмирчуком.

Как объясняют в Минздраве, "разбронирование" медицинских работников будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил относительно потребностей в тех или иных специалистах-медиках. Далее Минздрав в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и будет формировать списки необходимых медработников. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений через "Дію", согласно порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации.

После разбронирования специалисты будут мобилизовать в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком год.

Процесс планируется организовать так, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений.

"На сегодняшний день более 75% раненых военнослужащих проходят лечение в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время понимаем и нужды фронта. с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", – отметил Ляшко.

Заметим, что работники коммунальных предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами, смогут получить бронирование во время мобилизации.

Добавим, что бизнес просит ввести ответственность для представителей ТЦК за нарушение, поскольку уже имелись неоднократные случаи мобилизации забронированных граждан.

В ЕБА подчеркивают, что все это приводит к усложнению или даже остановкам работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и, соответственно, поступления в бюджет, фактически единственный источник финансирования для ВСУ.