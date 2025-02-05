Аграрии призывают власти продлить срок бронирования работников

Представители агробизнеса обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой продлить срок получения субъектами хозяйствования статуса критичности и бронирования работников в области АПК до 31 марта 2025 года.

Об этом сообщает украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Соответствующее письмо-обращение подписали руководители Всеукраинского аграрного форума (ВАФ) – ГС "Аграрный союз Украины", ГС "Всеукраинский аграрный совет", Ассоциации "Союз птицеводов Украины", ВОО "Украинская аграрная конфедерация", Ассоциации производителей молока, Ассоциации "Свиноводы Украины" и Национальной ассоциации сахара "Укрсахар".

По словам представителей аграрного сектора, ситуация с бронированием работников осложнилась из-за технических сбоев и хакерской атаки на государственные реестры 19 декабря 2024 года. Поэтому процесс получения статуса критически важного предприятия и бронирование сотрудников фактически остановили на месяц. Хотя работу реестров возобновили 20 января 2025 года, в настоящее время существуют значительные очереди в оформлении бронирования, что ставит под угрозу своевременное завершение процесса в установленный дедлайн — 28 февраля 2025 года.

В обращении отмечается, что из-за задержек в бронировании работников аграрной отрасли могут пострадать стратегически важные для экономики Украины отрасли. Для стабилизации работы аграрного сектора в условиях военного положения сообщество призывает правительство продлить срок получения статуса критичности и соответственно продлить действие уже выданных решений о бронировании работников.

Напомним, в январе Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года.