Комитет аграрной и земельной политики Верховной Рады инициировал предложение о внесении изменений в законодательство, чтобы фермерские хозяйства с площадью обрабатываемой земли до 500 га могли бронировать работников, подлежащих мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Отмечается, что во время заседания аграрного комитета, эксперты отметили стратегическое значение аграрного сектора для экономики Украины и обеспечения продовольственной безопасности, особенно в условиях войны.

"Аграрный сектор нет только есть стратегической отраслью, что поставляет продовольствие на внутренние да международные рынки, но и обеспечивает рабочие места для большой части деревенского населения", — говорится в сообщении.

Однако, в результате мобилизации возникло серьезное вопрос относительно дефицита трудовых ресурсов на деревне, что создает угрозу для исполнение задач с обеспечение продовольственной безопасности государства, стабильных валютных поступлений от экспорта агропродукции да должного проведение весенней посевной кампании 2025 года.

Что предлагается

Комитет единогласно поддержал обращение в правительство с предложением пересмотреть критерии бронирования военнообязанных для фермерских хозяйств. В частности, предлагается:

предоставить возможность бронирования персонала для хозяйств с площадью менее 500 га;

Уменьшить порог требований к количеству работников и поголовью скота, учитывая сезонные потребности;

Вести учет соответствия фермерских хозяйств новым критериям с момента введения законодательных изменений, а не за последний календарный квартал.

Сообщается, что такие изменения позволят более оперативно реагировать на вызовы войны и обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства.

Отдельно в комитете акцентировали внимание на необходимости обеспечения продовольствия для Вооруженных сил Украины. Сохранение кадрового потенциала в фермерских хозяйствах будет способствовать выполнению этой задачи, а также поможет поддерживать животноводческий комплекс в надлежащем состоянии.

Добавим, правительство упростило порядок бронирования работников для критически важных предприятий. Соответствующие изменения Кабинет Министров принял 29 ноября, введя ряд важных новшеств.