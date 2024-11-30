Предприятиям разрешили временные бронирования по имеющемуся статусу критичности без его переподтверждения

Правительство упростило порядок бронирования работников для критически важных предприятий. Соответствующие изменения Кабинет Министров принял 29 ноября, введя ряд важных новшеств.

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Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Для предприятий, уже имеющих статус критически важных, предусмотрена возможность бронирования работников до 28 февраля 2025 года. Это означает, что компании смогут нанимать новых сотрудников или продолжать бронирование работающих работников в течение переходного периода.

Критически важные предприятия должны обновить свою критичность до 28 февраля 2025 года.

Критически важные предприятия, которые пока не обновили критичность, смогут бронировать работников. Бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года.

После процедуры обновления критичности предприятия будут иметь право бронировать работников на традиционный срок до 12 месяцев. Такой подход позволит бизнесу плавно адаптироваться к новым условиям, обеспечив сохранение кадрового потенциала в условиях военного положения.

Также правительство упростило механизм проверки зарплат у работников бронирующих критических предприятий. Руководителям разрешили сразу декларировать зарплаты от 20 тыс. грн., а новых работников можно будет бронировать сразу.

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Также с 1 декабря 2024 года процедура бронирования станет вновь доступна через портал "Действие". Предприятиям предоставляется более трех месяцев – до конца февраля 2025 года – для обновления или получения статуса критической важности по новым обязательным критериям.

До какого срока действуют отсрочки?

Согласно новым правилам, все отсрочки от призыва, которые были предоставленные решениями Министерства экономики или через платформу "Действие", остаются в силе только до 28 февраля 2025 года .

Эти изменения могут повлиять на предприятия критической инфраструктуры, ведь им придется адаптироваться к обновленным требованиям и обеспечить выполнение своих функций без привлечения новых работников под бронирование.

Напомним, что 15 ноября правительство объявило о завершение аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важны. По его результатам 95% всех критически важных предприятий этот статус сохранили.

Впрочем, на основании данных аудита, Кабмин решил обновить критерии бронирования. Как говорят в Министерство экономики, это сделано, "чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики".