В Украине заработал новый порядок бронирования работников: что именно он предполагает

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинета министров от 22 и 29 ноября. Рассказываем о его особенностях.

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Кого можно бронировать

Бронирование будет осуществляться решениями Министерства экономики по спискам, поданным через портал "Дія" и согласованным Министерством обороны. Его срок не может превышать:



12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения; срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных; срок самой мобилизации – для органов власти; срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которое было на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или в случае увеличения там численности военнообязанных работников или создания предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату подачи списков).

Таким образом, базой для определения числа потенциально забронированных будет считаться большее количество работников. Аналогичное правило действует для органов власти, в частности силовых, однако некоторые категории чиновников – все главы регионов, районов, общин, председатели соответствующих советов, исполняющие их обязанности, а также работники патронатных служб – подлежат бронированию в полном составе.

Кроме того, забронироваться могут все бенефициарные владельцы критических предприятий, члены наблюдательных советов стратегических предприятий с активами более 200 миллионов гривен и экономически важных компаний (активы свыше 2 миллиарда гривен или доход более 1,5 миллиарда гривен в год).

Предусмотрено и бронирование всех военнообязанных специалистов, занимающихся разминированием, и специалистов в сфере протезно-ортопедического производства. Также ограничение по количеству забронированных не применяется к:

предприятиям топливно-энергетического комплекса и их подрядчикам; предприятиям по обслуживанию систем жизнеобеспечения и их подрядчикам; аварийно-восстановительным бригадам телеком-операторов; предприятиям, возводящим фортификации; критически важным предприятиям оборонно-промышленного комплекса; спецучреждениям ООН, международным организациям, дипучреждениям в Украине и зарубежным дипучреждениям самой Украины, представительствам международных организаций, которые являются критически важными; представительствам донорских учреждений, исполнителям критически важных проектов международной техпомощи; неправительственным организациям, реализующим критически важные гуманитарные проекты на средства международных партнеров; учреждениям, имеющим сборные команды спортсменов.

Если же окажется, что на критическом предприятии работает только один военнообязанный сотрудник, ограничение на него не будет распространяться, и он может быть забронирован.

Представительства иностранных медиа, в которых работает не более 15 военнообязанных, могут бронировать всех. Если же их количество превышает 15 человек — забронированными могут быть не более половины.

Предприятия, которые захотят забронировать работника, должны подтвердить соответствие критериям критичности, для чего обратиться в соответствующий центральный орган в соответствующей отрасли (министерство или Нацбанк) или в областную администрацию. После этого они должны через "Дію" подать списки работников для бронирования.

Все уже предоставленные бронирования будут действовать в течение определенных сроков, но не позднее 28 февраля 2025 года. Таким образом, с марта они "сгорят", если заранее не обеспечить новые бронирования.

Впрочем, Минэкономики сможет аннулировать уже имеющиеся отсрочки еще до истечения этого времени на основании "обоснованного представления" от органа власти или предприятия. После этого в 5-дневный срок соответствующая информация должна быть передана ТЦК. Кроме того, предусмотрено, что в случае предоставления новой отсрочки старая работнику аннулируется.

Забронировать можно только тех военнообязанных, которые состоят на военном учете, уточнили свои данные, имеют военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме) и не находятся в розыске. При этом лиц, не подлежащих призыву, забронировать нельзя.

Критерии критичности предприятий

Для того чтобы предприятия, учреждения и организации были признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения по обновленным правилам, они должны соответствовать трем критериям из определенных восьми:

сумма всех уплаченных налогов и единого соцвзноса за год превышает 1,5 миллиона евро (по среднему курсу НБУ за год); сумма поступлений в инвалюте, кроме кредитов и ссуд, за год превышает 32 миллиона евро (по среднему курсу НБУ за год); стратегическое значение для экономики и сохранности страны; важное значение для соответствующей отрасли экономики или местной общины; отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ; размер начисленной средней зарплаты: для государственных и коммунальных предприятий – не менее средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года, для частных – не менее 2,5 минимальных зарплат (сейчас это 20 тысяч гривен); резидентство в спецрежиме "Дія.City"; предприятие является крупным телеком-оператором (среднемесячный доход от 200 миллионов гривен для мобильных сетей и 20 миллионов для сетей фиксированной связи).

Условия отсутствия долгов по уплате налогов и зарплат от 2,5 минимальных являются обязательными для частных предприятий. Соответственно, они должны также соответствовать хотя бы еще одному из остальных условий. Государственные и коммунальные предприятия могут выбирать три условия из всего списка.

При этом зарплатное условие будет распространяться и на только что принятых работников частных компаний (кроме резидентов "Дія.City"): руководителю достаточно будет при подаче списка на бронирование декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тысяч гривен.

В то же время разрешено претендовать на получение критического статуса при соответствии хотя бы двум критериям:

предприятиям ТЭК, ОСМД, предприятиям по обслуживанию имущества органов власти; государственным и коммунальным учреждениям здравоохранения, ветеринарной медицины, образования и науки, физкультуры и спорта, социальной защиты; новостным телеканалам, государственным и коммунальным учреждениям культуры; международным перевозчикам пассажиров и/или грузов, предприятиям городского электрического транспорта.

В свою очередь, срок действия имеющегося у предприятий статуса критичности, истекавший 30 ноября, правительство продлило до 31 декабря. Таким образом они могут не потерять его, если успеют обновить в течение месяца.

Предприятия, имеющие действующий статус критической важности сейчас, могут забронировать на основе его новых работников (или имеющихся, у которых срок бронирования истек). Однако такие бронирования будут действовать максимум до 28 февраля или же до окончания срока действия критичности.

Как забронировать работника через "Дію"

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, для того, чтобы забронировать работника через портал "Дія", нужно предпринять следующие шаги:

зайти в кабинет гражданина, авторизовавшись через электронную подпись; выбрать опцию "Подать заявление"; указать данные работников для бронирования; подтвердить заработную плату работника; проверить заявление и подписать его (подпись должен поставить руководитель предприятия или подписант).

Заявление обрабатывается в течение трех дней. Уведомление поступит на электронную почту и в личный кабинет. Успешное бронирование будет отображаться в профиле работника в приложении "Резерв+".

Напомним, что причиной обновления порядка бронирования стали результаты аудита, который внезапно начали проводить в октябре, закрыв возможность новых бронирований. О его завершении было объявлено 15 ноября. В частности, правительство заявило о выявлении следующих нарушений: