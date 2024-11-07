Украине не хватает 4,5 миллиона дополнительных работников — Минэкономики

Согласно проведенным опросам, дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на замминистра экономики Украины Татьяну Бережную.

"… многие из присутствующих в этом зале слышали и о 8,6 миллионах дополнительных работников, как нам сообщила Международная организация труда в результате своего исследования", — заявила она на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

По ее словам, министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда нужно 4,5 миллиона дополнительных работников.

Она подчеркнула, что для этого необходимо активное сотрудничество правительства, бизнеса и общественных организаций, в частности для создания новых программ повышения квалификации.

В Украине уже действуют программы переобучения, а также проект Reskill от Coursera, предоставляющий 30 тысяч стипендий. Однако Бережная отметила, что этого недостаточно, ведь в стране около 8 миллионов экономически неактивного населения.

Среди причин этого она назвала трудности с поиском работы среди лиц с инвалидностью, ветеранов, а также женщин, которым сложно совмещать семейные и рабочие обязанности. По мнению Бережной, важно сконцентрировать усилия на поддержке этих групп, чтобы активизировать их участие в рынке труда.

Добавим, согласно опросу, проведенному Институтом экономических исследований (ИЭД) среди 473 украинских промышленных предприятий, нехватка работников впервые стала главным препятствием для ведения бизнеса.

Доля предприятий, которые жалуются на нехватку работников из-за мобилизации, составляет 61%. Однако эта проблема вышла во главу угла среди всех препятствий для бизнеса.

Добавим, чтобы помочь бизнеса решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.