Украина планирует присоединиться к Европейской сети служб занятости: что это даст

Кабинет министров утвердил план действий по подготовке к присоединению страны к Европейской сети служб занятости (EURES), что позволит интегрироваться в европейский рынок труда и обеспечить свободное движение работников.

Это решение принято 29 октября на заседании правительства как часть рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС за 2023 год, пишет Минэкономики.

Согласно принятому плану, подготовка к интеграции предполагает адаптацию украинских систем к требованиям EURES и техническую совместимость с европейскими базами данных о рабочей силе.

В частности, планируется обеспечить соответствие национальной классификации профессий европейским нормам и создать условия для эффективного сопоставления вакансий и резюме на европейском рынке.

Кроме того, Украина будет рассматривать опыт Польши и Хорватии, уже присоединившихся к EURES, и сосредоточится на таких вопросах, как охват студентов и стажеров, а также участие посредников рынка труда в сети.

На сегодняшний день EURES охватывает 31 страну ЕС и Европейского экономического пространства, предлагая более 4 миллионов вакансий, доступных для соискателей работы и работодателей в Европе.

Добавим, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.