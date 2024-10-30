Україна планує приєднатись до Європейської мережі служб зайнятості: що це дасть

Кабінет міністрів затвердив план дій для підготовки до приєднання країни до Європейської мережі служб зайнятості (EURES), що дозволить інтегруватися до європейського ринку праці та забезпечити вільний рух працівників.

Це рішення прийнято 29 жовтня на засіданні уряду як частина рекомендацій Європейської Комісії, поданих у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС за 2023 рік, пише Мінекономіки.

Згідно з ухваленим планом, підготовка до інтеграції передбачає адаптацію українських систем до вимог EURES та технічну сумісність з європейськими базами даних про робочу силу.

Зокрема, у рамках плану планується забезпечити відповідність національної класифікації професій європейським нормам та створити умови для ефективного співставлення вакансій і резюме на європейському ринку.

Крім того, Україна розглядатиме досвід Польщі та Хорватії, які вже приєдналися до EURES, і зосередиться на таких питаннях, як охоплення студентів та стажистів, а також участь посередників ринку праці в мережі.

На сьогодні EURES охоплює 31 країну ЄС та Європейського економічного простору, пропонуючи понад 4 мільйони вакансій, доступних для шукачів роботи та роботодавців у Європі.

Додамо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5-10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.