В Україні більше не "орендують" трудові книжки людей з інвалідністю задля звітності - Конфедерація роботодавців

В Україні зникла практика “оренди” трудових книжок людей з інвалідністю, яку використовували для “виконання” законодавчого нормативу з працевлаштування (у компаніях 4% персоналу мають становити робітники з інвалідністю). Про це повідомила пресслужба Конфедерації роботодавців України.

За словами президента Конфедерації Олексія Мірошниченка, держава намагається відстежувати фіктивне працевлаштування і не враховувати його при оцінці виконання нормативу.

Водночас зазначається, що більшість підприємств зацікавлені у прийомі на роботу людей з інвалідністю та реальному виконанні нормативу. Однак такі роботодавці не можуть заповнити вакансії через відсутність системи професійної підготовки, нормативні обмеження та нерозуміння медкомісіями (МСЕК) реальних можливостей працевлаштування.

“Якщо до отримання інвалідності людина працювала на виробництві, а після травмування МСЕК встановила обмеження “робота вдома”, то повернути таку людину на роботу на виробництво роботодавець не має права, хоча фізично людина може виконувати полегшену роботу. Через відсутність у МСЕК розуміння реальних можливостей людей працювати після інвалідизації та роботодавців працевлаштувати її, людина з грифом “робота вдома” приречена бути безробітною і роками жити на допомогу від держави”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Україні відсутня система професійної підготовки людей з інвалідністю. На думку Мірошниченка, теоретично навчанням могли б займатись Державна служба зайнятості або самі роботодавці. Однак, на практиці можливості служби обмежені, а працедавці не можуть займатись професійною підготовкою через необхідність ліцензування освітніх програм.

Працевлаштування людей з інвалідністю

У повідомленні вказано, що в Україні живуть 2,7 мільйона людей з інвалідністю, зокрема 2,56 мільйона – люди працездатного віку. Водночас роботу мають лише 448 тисяч людей, тобто рівень непрацевлаштованості у цій групі сягає 85% проти 18% в середньому по країні.

Кардинально інша ситуація у країнах, які входять до глобальної мережі з працевлаштування людей з інвалідністю: рівень працевлаштування робітників з інвалідністю у США сягає 23%, у Франції – 44%, у Великобританії – 53%. У січні Україна також приєдналася до Глобальної мережі "Бізнес та люди з інвалідністю".

Крім того, торік у грудні стало відомо, що Кабінет міністрів України виділять 7 мільярдів гривень на реалізацію активних програм зайнятості населення, які будуть спрямовані на підтримку близько 200 тисяч українців з інвалідністю. Серед програм обіцяли такі, як грантова підтримка підприємництва, навчання та перенавчання, компенсації роботодавцям за працевлаштування вразливих категорій, а також – інклюзивне облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

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