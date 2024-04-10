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Дата публікації

На порталі "Дія" роботодавці можуть оформити компенсацію за працевлаштування переселенців

На порталі "Дія" роботодавці можуть оформити компенсацію за працевлаштування переселенців
Фото: t.me/mineconomdevUA

Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу ВПО, відтепер зможуть оформити компенсацію за кожного нового співробітника за оновленими умовами на порталі “Дія”. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на порталі "Дія" знову доступна послуга оформлення компенсації за працевлаштування переселенців.

"Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал Дія про компенсацію від держави", - зауважив Федоров.

Міністр повідомив, що на порталі покращили послугу, і тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій.

"А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи — раніше такої послуги не було", - зазначив Федоров.

Розмір компенсації — 8 тисяч гривень за місяць, це мінімальна зарплата. Виплата змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.

Як отримати виплату

  • Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі "Дія" в кабінеті громадянина. 
  • "Дія" знайде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду. 
  •  Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу. При виборі періоду отримання компенсації за другий місяць підтвердьте подальше працевлаштування особи.
  • Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів.
  •    Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою КЕП.

Заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості і роботодавець отримає кошти.

У "Дію" повернули сервіси для ВПО

У "Дії" знову працює сервіс для оформлення довідки ВПО та грошової допомоги. Тепер все це можна оформити за кілька кліків одразу на всю родину.

Довідка ВПО зʼявиться поруч з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на картку "єПідтримка" того, хто подавав одну заяву для всіх.

У Мінцифри наголошують, що сервіс доступний лише для українців, які ще не мають довідки ВПО.

Нагадаємо, комплексна послуга для ВПО на порталі "Дія" була недоступна з 1 листопада 2023 року через проведення оновлень.

Автор:
Світлана Манько
Online трансляція "BUSINESS WISDOM SUMMIT"
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