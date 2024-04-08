У "Дію" повернули сервіси для ВПО: що додали нового

У "Дії" знову працює сервіс для оформлення довідки ВПО та грошової допомоги. Тепер все це можна оформити за кілька кліків одразу на всю родину.

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Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Покинули домівку через війну, але досі не маєте довідки внутрішньо переміщеної особи? Повернули сервіс у "Дію" зі зручними оновленнями та доопрацюваннями, які впроваджували спільно з Міністерством соціальної політики", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зазначають, що тепер оформити довідку та грошову допомогу від держави можна за кілька кліків одразу на всю родину: на себе, чоловіка або дружину та дітей. Раніше кожен член родини оформлював заяву особисто на себе.

Також можна отримати довідку й виплати на дітей, які народилися вже після переїзду — дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження.

Як скористатися сервісом

1️. Спочатку потрібно оновити "Дію". Потім зайти у застосунок, і натиснути: Сервіси - Послуги для ВПО - Допомога для ВПО;

2️. Далі потрібно вказати своє поточне місцеперебування та підтвердити геолокацію;

3️. У разі подання заяви на партнера чи дитину — додати інформацію про них;

4️. Вибрати картку "єПідтримка", щоб отримувати грошову допомогу;

5️. Вказати, яка допомога необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залишити контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться поруч з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на картку "єПідтримка" того, хто подавав одну заяву для всіх.

У Мінцифри наголошують, що сервіс доступний лише для українців, які ще не мають довідки ВПО.

У Мінсоцполітики зазначили, що люди, які виїхали за кордон або знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.

Нагадаємо, комплексна послуга для ВПО на порталі "Дія" була недоступна з 1 листопада 2023 року через проведення оновлень.

Хто з переселенців залишиться без підтримки, а для кого виплати зберігаються

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року запрацювали нові правила допомоги ВПО, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".

Право на фінансову допомогу з 1 березня втратили ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Фото: ua.depositphotos.com