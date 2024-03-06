В Україні можуть продовжити термін прийому заяв на виплати ВПО до 30 квітня

У Кабінеті Міністрів обговорюють зміни до постанови про затвердження порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема - розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що це питання обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Повідомляється, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити», – зазначила Верещук.

За її словами, наразі обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня.

Як підкреслюють в Мінреінтеграції, у разі ухвалення цих змін внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

Хто з переселенців залишиться без підтримки, а для кого виплати зберігаються

З 1 березня 2024 року запрацювали нові правила допомоги ВПО, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".

Право на фінансову допомогу з 1 березня втратять ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.