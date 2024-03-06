В Украине могут продлить срок приема заявлений на выплаты ВПЛ до 30 апреля

В Кабинете Министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц, в частности рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на заседании Координационного штаба по ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Сообщается, что из-за большого количества обращений по продлению выплат на проживание ВПЛ с 1 марта 2024 года в некоторых органах социальной защиты населения и ЦНАПах записаться на прием можно не раньше апреля.

"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ по поводу сроков подачи заявлений на продление выплат. В настоящее время нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", – отметила Верещук.

По ее словам, в настоящее время обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 года № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ. Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля.

Как подчеркивают в Минреинтеграции, при принятии этих изменений внутренне перемещенные лица, которые получали такую помощь и подали заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

С 1 марта 2024 г. заработали новые правила помощи ВПЛ, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Право на финансовую помощь с 1 марта лишатся ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;

уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.